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18 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.02.2025 - 19:01

Şifa enerjisine odaklanın! Peki 18 Şubat Salı günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün negatif duygulardan arınabilir ve hafifleyebilirsin. Kendini iyi hissedeceğin, kontrolü eline alabilecek ve arınacağın bir güne başlıyoruz. Tüm güzel duyguların seni sarmasına izin ver ve iyileşmeye odaklan! Göreceksin öfkeden, sinirden, kinden ve kararsızlıktan kurtuldukça; hayatı daha çok seveceksin! 

Tam da bu noktada Güneş'in Balık burcuna geçişinden güç alabilirsin! Kabullenmeyi öğrenmek üzeresin... Başına gelenleri, yaşadığın sorunları ve hataları affedip yoluna devam etmek için harika bir şansın var. Sev, sarıl, affet ve mutlu ol! Çünkü önünde harika bir yol var.

İşte tüm bunlar manevi anlamda güçlenmeni de sağlayacaktır. Kendini her zamankinden güçlü ve özgür hissedeceksin. Geçmişin yüklerini üzerinden attıkça arınacak ve geleceğe odaklanma şansı da bulacaksın. Böylece şansın dönecek ve her geçen gün de yenileneceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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