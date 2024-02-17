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18 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 19:01

Hayat size tam da istediğiniz yoldan yürüme şansı sunmaya hazır! Peki, 18 Şubat Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kendini bir kez daha sevdiklerine adayabilirsin. Anlayış ve empati duygunun yüksek olduğu bugün Vesta'nın enerjisini hissedebilirsin. Merkür Vesta üçgeninde, iletişim becerilerin artabilir. Duygularını net bir şekilde ifade etmek, sevgiyle sarılmak ve kucaklaşmak isteyebilirsin. Bu nedenle aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. 

Partnerin bir anda gizli kalmış duygularını seninle paylaşmak isteyebilir, sırlarını açıklayarak ilişkinizde güven temelli bir bağ oluşturabilir. Ona bu gücü veren ise senin anlayışlı ve hassas tavrın olacaktır. Hassas ve sevgi dolu ruhun ödüllendirilecek. İkilemlerden kurtulduğun bu hafta sonu hayatını tam da istediği şekilde şekillendirdiğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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