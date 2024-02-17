18 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini bir kez daha sevdiklerine adayabilirsin. Anlayış ve empati duygunun yüksek olduğu bugün Vesta'nın enerjisini hissedebilirsin. Merkür Vesta üçgeninde, iletişim becerilerin artabilir. Duygularını net bir şekilde ifade etmek, sevgiyle sarılmak ve kucaklaşmak isteyebilirsin. Bu nedenle aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Partnerin bir anda gizli kalmış duygularını seninle paylaşmak isteyebilir, sırlarını açıklayarak ilişkinizde güven temelli bir bağ oluşturabilir. Ona bu gücü veren ise senin anlayışlı ve hassas tavrın olacaktır. Hassas ve sevgi dolu ruhun ödüllendirilecek. İkilemlerden kurtulduğun bu hafta sonu hayatını tam da istediği şekilde şekillendirdiğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...