18 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün hislerin ön plana çıkabilir. Güneş'in Kova burcundan Balık burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında dahi önceliklerini duyguların belirleyebilir. Doğruyu yaptığını hissetmek, toplum yararına işlere odaklanmak gündeminde yer alabilir. İyilikten beslenerek güçlü bir motivasyon ile kendinle birlikte etrafındaki pek çok kişinin hayatını güzelleştirebilirsin.

Yükselen bir enerjiyle kendine odaklanmaya da hazır olmalısın. Uzun zamandır vakit ayırmadığın dostlarınla bir araya gelebilirsin. Ya da hobilerine yönelerek kendini iyi hissettiğin bir şeyler yaparak güçlenebilirsin. Hayattan keyif aldığın bir güne başlıyoruz.

Duygularına kapılıp aşkı dolu dolu yaşamak da gündeminde yer alacak. Tam da bu noktada romantik sürprizlere odaklanarak partnerinle arandaki bağı güçlendirebilir ve ilişkine renk katabilirsin. Bugün aynı zamanda tutkulu ve heyecanlı da olacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...