18 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sanatsal yeteneklerin ve hayal gücünle hareket edebilirsin. Gün boyu her zamankinden çok daha yaratıcı ve üretken olacaksın. Hemen her şeyden ilham alacak, özellikle doğadan aldığın ilham ile fark yaratmayı başaracaksın. İş hayatında canlı zihnin ve bakış açın sayesinde kazanacaksın.

Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte hem duygularını hem de yeteneklerini dikkatle yöneterek başarına başarı katabilirsin. Geleceğini yönetmek için de iyi bir gün. Kârlı yatırımlar ve girişimler yapabilirsin. Önün bir hayli açıkken bu fırsatı kaçırmamalısın! Bize soracak olursan, bu dönemde fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için de harekete geçmelisin. Belki de kendi işini kurmanın zamanı gelmiştir, ne dersin?

Hadi biraz da sosyal hayatından ve ilişkilerinden söz edelim. Sevdiklerinle zaman geçirmeyi de unutma. Günün ikinci yarısında hoş bir akşam yemeği organizasyonu ile keyifli bir buluşmaya açık ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...