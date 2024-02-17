18 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kendini maddi ve fiziksel dünyada konfor alanı oluşturmaya adayabilirsin. Hissesel anlamda konforlu bir hayat sürmek senin için önemli. Bu nedenle işlerin kontrolünden çıkmasını istemiyorsun. Zaman zaman kontrolü ele almak için manipülasyon ve ikna becelerini de kullanıyorsun. Fakat bu kez her şeyin sakince yoluna girmesini isteyebilirsin.

Yalnızca maddi konular değil manevi konularda da huzura ihtiyaç duyabilirsin. Bu konuda zorlanmayacağını söylesek pek de doğru olmayabilir. Fakat sevdiklerinin desteğini alabilirsin, üstesinden gelebilirsin. Hadi kalp kırıklıklarını geride bırakmak için bir yol bul ve sevdiklerinle birlikte güzel bir hafta sonu için hızla harekete geç. Konfor için huzur ve güven ortamı şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...