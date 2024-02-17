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18 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 19:01

İstediğiniz konfor alanını elde etmek için bir takım fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Peki, 18 Şubat Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kendini maddi ve fiziksel dünyada konfor alanı oluşturmaya adayabilirsin. Hissesel anlamda konforlu bir hayat sürmek senin için önemli. Bu nedenle işlerin kontrolünden çıkmasını istemiyorsun. Zaman zaman kontrolü ele almak için manipülasyon ve ikna becelerini de kullanıyorsun. Fakat bu kez her şeyin sakince yoluna girmesini isteyebilirsin. 

Yalnızca maddi konular değil manevi konularda da huzura ihtiyaç duyabilirsin. Bu konuda zorlanmayacağını söylesek pek de doğru olmayabilir. Fakat sevdiklerinin desteğini alabilirsin, üstesinden gelebilirsin. Hadi kalp kırıklıklarını geride bırakmak için bir yol bul ve sevdiklerinle birlikte güzel bir hafta sonu için hızla harekete geç. Konfor için huzur ve güven ortamı şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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