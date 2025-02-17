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18 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.02.2025 - 19:01

Hayallerinizin peşinden koşun! Peki 18 Şubat Salı günü aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün hayallerinin peşinden koşabilirsin! Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte adeta gerçeklikten uzaklaşıp hayallere dalabilir, bu arada sorumluluklarından da kaçabilirsin. Gerçeklerden uzaklaşmak ise hayatına beklenmedik şekilde olumlu etkiler yapacaktır! Mesela yaratıcı zihnin canlanabilir, standartların ve rutinlerin dışına çıkarak fark yaratabilirsin. 

Kendine koyduğun sınırlar ve duvarları da yıkmanın zamanı geldi! Hayal gücüne engel olan ve varsa ardında bırakıp ideallerinin peşinden koşabilirsin. Şimdi yapabileceklerini ise sahiden merak ediyoruz. Bugüne dek ertelediğin hedefler için önünde koca bir ay var! Balık burcunun etkisinin üzerinde olduğu bu süreçte istediğin her şeyi eskisinden çok daha kolay bir şekilde elde edebilirsin, yeter ki kendine inan!

Tüm bunların dışında ilişkilerinde de özgürleşmeye odaklanabilirsin. Canlanan zihnin bağımsızlık arzunu da su yüzüne çıkarabilir, sadece kendine odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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