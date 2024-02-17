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18 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 19:01

Aradığınız her şeyin yanıtını bulacaksınız. Tabii ihtiyacınız olan güven ve inancı sağladıktan sonra! Peki, 18 Şubat Pazar gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kendini sevmeye odaklanmalısın! Vesta'nın enerjisiyle kendine güvenmeyi ve inanmayı öğrenmelisin. İnancı başka yerde değil yüreğinin derinliklerinde aramanın zamanı geldi. Zaman zaman ihtiyaç hissettiğin şefkat ve gerçekliği yalnızca kendinde aradığını kabul etmelisin. Senin başkasına değil, kendine ihtiyacın var. 

Merkür Vesta açılanmasının teşvik ettiği ruhsal güçlenmeyi sağlamak için iş sesine kulak vermelisin. Aile ve ev kavramlarının temelindeki kişinin sen olduğunu hissedeceksin. Haftanın son gününü sakin ve dingin bir şekilde geçirmek sana iyi gelebilir. Dua ve inançlarına sarılarak huzur bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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