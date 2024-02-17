18 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendini sevmeye odaklanmalısın! Vesta'nın enerjisiyle kendine güvenmeyi ve inanmayı öğrenmelisin. İnancı başka yerde değil yüreğinin derinliklerinde aramanın zamanı geldi. Zaman zaman ihtiyaç hissettiğin şefkat ve gerçekliği yalnızca kendinde aradığını kabul etmelisin. Senin başkasına değil, kendine ihtiyacın var.

Merkür Vesta açılanmasının teşvik ettiği ruhsal güçlenmeyi sağlamak için iş sesine kulak vermelisin. Aile ve ev kavramlarının temelindeki kişinin sen olduğunu hissedeceksin. Haftanın son gününü sakin ve dingin bir şekilde geçirmek sana iyi gelebilir. Dua ve inançlarına sarılarak huzur bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...