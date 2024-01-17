18 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geçici heveslerden uzaklaşmak isteyebilirsin. Satürn'ün geçmişle yüzleşmeni sağlayacak etkilerine kulak verirsen, ayakları yere sağlam basan kararlar almaya odaklanabilirsin. Merkür ve Satürn gibi iki güçlü gezegenin etkisinde aldığın kararlardan emin olabilirsin!

Ciddi meselelere odaklandığın günün ikinci yarısında ise tarzını ortaya koyarak biraz da heyecana kapılabilirsin. İşte tam da bu noktada özellikle ikili diyaloglarda dikkatleri üzerine çekebilirsin. Bir süredir yakınında olan kişiyle aşk yaşayabilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...