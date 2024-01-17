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18 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 19:01

Merkür'ün enerjisi ve Satürn'ün gücüne kulak verin! Günün aşkta da para da kazananı olabilirsiniz. Peki, 18 Ocak Perşembe gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün disiplinli ve kararlı olacaksın! Bir süredir karar verip uygulayamadığın konularda harekete geçmenin zamanı geldi. İsteklerine ulaşmanı sağlayacak enerji Merkür'den, hırs ve motivasyon ise Satürn'den! 

Bu iki güçlü gezegen sayesinde odaklandığın hemen her konuda başarılı olabilirsin. Fakat dikkat etmen gereken bir de husus var: Duygularından ziyade mantığını kullanmalısın! Akılcı çözümlerle aşk hayatını da iş hayatını da aynı anda yoluna sokabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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