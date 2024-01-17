18 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün disiplinli ve kararlı olacaksın! Bir süredir karar verip uygulayamadığın konularda harekete geçmenin zamanı geldi. İsteklerine ulaşmanı sağlayacak enerji Merkür'den, hırs ve motivasyon ise Satürn'den!

Bu iki güçlü gezegen sayesinde odaklandığın hemen her konuda başarılı olabilirsin. Fakat dikkat etmen gereken bir de husus var: Duygularından ziyade mantığını kullanmalısın! Akılcı çözümlerle aşk hayatını da iş hayatını da aynı anda yoluna sokabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...