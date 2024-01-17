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18 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 19:01

Güzel bir cilt bakımı, özel bir masaj ya da terapi... Güne gevşeyerek ve kendinize zaman ayırarak başlamak isteyebilirsiniz! Harcamalarınıza dikkat. Peki, 18 Ocak Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kişisel bakım, güzellik ve şıklıkla ilgili konular gündeminde olabilir. Bu yüzden güne kendine zaman ayırarak başlayabilirsin. Günün ikinci yarısından itibaren ise Merkür Satürn Altmışlığının olumsuz etkileriyle karşılaşabilirsin. Zaman zaman mantıklı düşünceden uzaklaşabilir, heyecana kapılarak ani kararlar verebilirsin. 

Gelelim maddi hesaplara! Resmen, hesapsız bir gün seni bekliyor. Bolca alışveriş yapmaya ihtiyaç duyduğun anlarda kendine hakim olamayabilirsin. Harcama isteğini tetikleyen Satürn'e dikkat! Bu etki altında gereksiz harcamalar yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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