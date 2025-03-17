18 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ortaklık ilişkilerin köklü bir değişime uğrayabilir. Üzerindeki mal-mülk, atalarından kalan miras ya da ortak şirket paylaşılabilir. Hatta bir süredir devam eden anlaşmazlıklar son bulabilir ya da hukuki süreçler lehine tamamlanabilir. Paranın yönetiminin sana geçeceği bu dönemde kendi kararlarını vermelisin.

Belki de yeni ortaklıklar kurabilir, girişim ve yatırımlarında bugüne dek izlemediğin yollar izlemeyi düşünebilirsin. Yenilik enerjisi sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek ve daha fazlasını elde etmek için ilham da olacaktır. Bu fırsatı kaçırma, maddi anlamda özgürleşerek büyüme şansını yakala.

Tüm bunların yanında biraz da aşktan mı söz etsek? Zira Merkür ve Venüs'ün retro etkisinde romantik ilişkilerde eskisinden çok daha cesur olabilirsin. Hatta bir klişe de olsa söylemeden geçmeyelim, 'seviyorsan git konuş bizce.' Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...