18 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün rüyalarına kulak vermen gerekebilir. Ruhani yanlarının son derece güçlü olacağı bugün kalbini ve zihini dinlemeye zaman ayırmalısın. Belki de çok uzun zaman sonra ilk kez aynı şeyi söylediklerini işiteceksin.

Rüyalarının, bilinçaltının sana verdiği ipuçlarını fark etmelisin. Mesela sağlığın konusunda endişelerin varsa doktora giderek güne başlayabilirsin. Kendini korumana yardımcı olacak gücü Güneş'ten alıyorsun. Bu arada günlük rutinlerin yanında zihinsel dinlenmeye de ihtiyaç duyabilirsin. Böylece hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için önemli bir adım atmış olabilirsin. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap okumak veya meditasyon yapmak bedenini dinlemene yardımcı olabilir. Unutma ki sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir beden demektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...