18 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün aile içi düzenden söz edeceğiz. Hayaller, özgür düşünceler ve başına buyruk hayat bir yere kadar, değil mi? Günün sonunda bir şekilde duygusal karmaşalar seni de içine hapsediyor olmalı. Tam da bu noktada haftaya biraz duygu yüklü ve aile bağlarına odaklanmış bir şekilde başlayacaksın.

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt ilişki, aile bağlarını güçlendirecek. Kendini sevdiklerine her zamankinden çok daha net bir şekilde açıklayacak ve sonunda anlaşıldığını da hissedeceksin. Bu sayede sevdiklerinle uzlaştığın bir gün olacak. Haliyle kendine olan güvenin artacak ve haftaya daha güçlü bir şekilde başlama fırsatı elde edeceksin.

Profesyonel hayatına yansıyan motivasyonun ile yeni projelere başlayabilirsin. İş başvuruları ve görüşmeleri için harika bir gün. Rakiplerini eleyeceğine eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...