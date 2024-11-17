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18 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.11.2024 - 19:01

Dalgın gibi bir haliniz var! Peki 18 Kasım Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Kasım Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün biraz dalgın olabilirsin! Sanıyoruz aklın geçen hafta sonunda kaldı. Kendini iş dünyasına ve yoğun bir tempoya hazır hissetmiyor olabilirsin. Adapte olmak için ise şıklığına, güzelliğine ve kendine odaklanabilirsin. Güne daha fazla hazırlanmak ve iyi bir görüntü elde etmek motivasyonunu artırabilir. 

Zira, Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt enerji seni dalgınlaştırırken bu motivasyona ihtiyacın olacak. Belki günün erken saatlerinde spor, kişisel bakım ve kendini şımartacak dokunuşlar ile de gücünü toplayabilirsin. Belki asaletini ve güzelliğini/yakışıklılığını işlerine de yansıtabilirsin. Dokunduğu her şeyi güzelleştiren ve dengeleyen ruh halinle ön plana çıkmalısın.  

Hadi biraz da duygularından söz edelim. Cesurca yeni ilişkiler kurabilirsin. Bu sayede hem sosyal çevreni genişletebilir hem de yeni bir aşka kapılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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