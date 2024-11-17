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18 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.11.2024 - 19:01

Açık ve net olmalısınız! Peki 18 Kasım Pazartesi gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Kasım Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendini birkaç kez açıklaman gerekebilir. Zaman zaman kendini ifade etmekte yetersiz kalabilirsin. Dikkatli ol, karşındakinin seni anladığını varsayarak ilerlediğin bir döngüye girdin. Kendini anlatmak yerine, karşı taraftan anlayış bekliyorsun. Haliyle bu durum hem iş hem de özel hayatında seni zor duruma düşürebilir. 

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt ilişki, haftaya benmerkezci bir şekilde başlamanı sağlayacak. Bu da iş birlikleri ve ortaklıklarda iletişim eksikliğine yol açacak. Anlaşmazlıklar yüzünde kârından olabilirsin. Bunun yerine detaylı görüşmeler ve mümkünse yazışmalar yerine yüz yüze iletişimi tercih etmelisin. 

Özel hayatında ise duygularını her zamankinden daha fazla saklayacaksın. Bu durum aranızdaki ilişkiyi güçsüzleştirebilir, sadakat ve samimiyet ilkene zarar verebilir. Belki kendini açamadığın noktalardan uzaklaşıp biraz romantizme odaklanmak en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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