18 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün finansal kararlar alırken dikkatli olmalısın. Harcamalarını, gelir- gider dengeni, hatta yatırımlarını dahi özenle planlamalısın. Mevcut ekonomik düzenini korumayı başarmak için para yönetimini iyi yapmalısın. Üstelik buna ve analitik bir düşünce yapısına iş hayatında başarını korumak için de ihtiyacın olacak.

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt enerji, sana ekonomik düzenin dışında sosyal çevren ve ilişkilerini yönetmen için de bir fırsat verecek. Görünen o ki bu astrolojik etkileşim altında ipler senin elinde. Kontrolü eline almanın ötesinde, gerçek bir lider olduğunu da göstermelisin.

Kurduğun düzende otorite de sen olacaksın. Bu sayede kendine olan güveninin de arttığını göreceksin. Hızlı bir haftaya başladığın açık, sorumlulukların da çok olacak. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...