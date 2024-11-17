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18 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.11.2024 - 19:01

Başarı için harekete geçin! Peki 18 Kasım Pazartesi gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Kasım Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün profesyonel hayatında disiplinli bir şekilde hareket edeceksin. Sana başarı getirecek fikirler ortaya koyacak kendin için bir şeyler yapacaksın. Bağlı olduğun kurumu geliştirmek ve kalkındırmaktan çok daha fazlasını yapabileceğin bir güne başlıyorsun. Kendi iş modelini ve girişimini destekleyen düşüncelerle harekete geçebilirsin. 

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt ilişki, zihnindeki belirsizliklerden kurtulmanı sağlayacak. Her zaman gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir karaktere sahipsin, ancak bu kez daha da dikkatlisin. Haliyle hem mevcut düzeninde hem yeni kurmak istediğin düzende ayrı ayrı başarı elde edeceksin. Yeter ki harekete geçmek için düşündüğün süreyi sonlandırıp bir adım at! 

Tüm bunların dışında aile düzeni ve ev hayatına dair de radikal kararlar alabilirsin. Jüpiter, özgürlüğünün peşinden gitmen konusunda seni destekliyor. Hadi harekete geç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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