18 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün enerjini toplamalı ve güçlü bir motivasyon ile harekete geçmelisin. Bu sayede kariyerin için cesur adımlar atabilirsin. Belki yeni bir işe ve girişime imza atabilirsin. Bunun için sabırlı olmalı, kararlı ve kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin.

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt ilişki sana güç verirken bu motivasyondan yararlanmalısın. Hayal gücün ve yaratıcılığın ile gerçeklik arasında bir denge kurarak başarıya ulaşabilirsin. Bu süreçte kendinden emin bir şekilde ve sabırla ilerlemen ise son derece önemli.

Tüm bunlar olurken biraz destek almak da iyi bir fikir olacaktır. Ailen ve dostlarından destek al. Maddi bir destek olmasa da onların yanında olduğunu bilmek ve manevi anlamda elini tuttuğunu hissetmek sana hem güç hem de cesaret verecektir. Yaratıcı enerjilerin, hayal gücün, sevgi ve akıl ile başarıya artık bir adım daha yakınsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...