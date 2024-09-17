18 Eylül Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün ilişkilerinde karşılıklı beklentiler netleşecek. Bu aşamada özellikle evlilik ve uzun vadeli ortaklıklar gündeminde yer alacak. Bu gibi ilişkilerde duygusal anlamda önemli bir arınma süreci yaşayacaksın. Ve duygularında biraz daha objektif bir yaklaşım sergileme şansı bulacaksın. Haliyle Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasının da habercisi olacak.

İşte tam da bu noktada özellikle de aşk hayatında derin bağlar kurulacak. Partnerinle birlikte çıkacağın ya da çıktığın yolculuk hayatını güzelleştirecek. Şimdi evliliğe ilk adımları atıyor olabilirsin ya da birlikteliğini bir evlat ile taçlandırmaya karar verebilirsin. Son kararın ne olursa olsun, yaşadığın mutluluk uzun vadeli olacak. Görünen o ki bu aşk hayal ettiğin gibi kalıcı ve daim olacak!

Gelelim iş hayatının gündemine oturacak iş birlikleri ve ortaklık süreçlerine. Tutulma, finansal anlamda kurulan ilişkileri sınayabilir. Dikkatli ol, söz konusu ekonomik bağlar olduğunda duyguların kritik kararları etkileyebilir. Profesyonel yaşantına duyguları karıştırmamayı bugün her zamankinden daha fazla önemsemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...