18 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün güçlü bir flört enerjisine kapılacaksın. Beklenmedik duygulara kapılacak, yeni heveslerin peşine düşeceksin. Duygularının peşinden giderek aşkın tadını çıkarmaya ne dersin? Sanıyoruz, zaten kalbin bu konuda seni ikna edecek.

Adeta romantizmden besleneceksin. Hayatında biri varsa, onunla doyasıya aşk yaşayacaksın. Aranızdaki sorunlar bitecek, ilişkiniz resmen tazelenecek. Bekar Terazi burçları için de duygular bir hayli önemli olacak. Aşkın heyecanına ya da anlık heveslere kapılabilirsin. Hislerini takip et, kalıcı bir ilişki olmasa da bugün flörtleşerek istediğini yaşama şansını yakala.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Profesyonel yaşantında duygusal kararlar verebilirsin. Anlık duygu değişimleri kararsızlığını artırabilir. Bu yüzden iş ve para konusunda risk almamayı tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...