18 - 24 Mart 2024 Haftasının Gökyüzünden Mesajı
Dur, dinle!
'Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın…
Soru sorma, gözle, dinle, bekle!
Cevap, sana kendiliğinden gelecektir.'
-Kızılderili atasözlerinden
19 Mart 2024 ekinoks astrolojik yeni yılın başlangıcı ile dünyamız ruhlarımız doğa yenileniyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca arzu ettiklerinizi ardınızda bırakmanız gerekenleri düşünün ve kendinizi dönüştürmeye olsun niyetleriniz. Her birimiz kainatın halkalarıyız. Neyi diler arzu eder çabalarsak onu çekeriz yaşamlarımıza. Koç burcunun döngüsü başlarken enerjimiz güçleniyor ve yaşamlarımızı yeniden yapılandırma gücünü tüm benliğimizde hissetmeye başlıyoruz, geçmişin acılarını şifalandıralım. Affedemesek de barışmayı seçelim ki özgürleşerek yeni döngünün içinde huzur ile ilerleyelim. Niyetlerimize her zamankinden daha fazla özen göstermeli bize zarar veren insanlar ile ilişkilerimizi kararlılık ile bitirip bu insanların hakkımıza girmelerine izin vermeyelim.