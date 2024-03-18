18 - 24 Mart 2024 Haftasının Gökyüzünden Mesajı

Venüs ve Satürn Batı astrolojisine göre Balık burcunda bir araya geliyor; duygusal konularda fedakarlıklar ve hayal kırıklıklarımız üzerinde düşünmeye teşvik ediyor bizleri. Biz olabilmek, aşkı sevgiyi en yüce hali ile karşılıklı alma verme dengesini yapılandırabilmek için. Bir taraf feda ederken diğer taraf bundan kar ettim düşüncesi ile hareket ediyorsa, biz olabilmek mümkün değildir. İşte bu güçlü kavuşum bunun üzerinde düşünerek gerçekten ne hissettiğimizi anlamamız için uyandırıyor bizleri.

İlişkimiz için sorumluluk almalı sevgimizi ortaya koyarken aynı şekilde karşılık görüp görmediğimizi de sorgulamalıyız. Birlikte güldüğümüz saçmaladığımız o özel insanla biz olmak için neler yapmamız gerektiğinin farkındalığı ile sevgi ve saygımızı büyütmek için kalbimiz de var olan sevgiyi dönüştürüp büyüterek aşka daha derin bir anlam katmayı seçmeliyiz.