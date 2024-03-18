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18 - 24 Mart 2024 Haftasının Gökyüzünden Mesajı

etiket 18 - 24 Mart 2024 Haftasının Gökyüzünden Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 09:01

Dur, dinle!

'Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın… 

Soru sorma, gözle, dinle, bekle!

Cevap, sana kendiliğinden gelecektir.'

-Kızılderili atasözlerinden

19 Mart 2024 ekinoks astrolojik yeni yılın başlangıcı ile dünyamız ruhlarımız doğa yenileniyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca arzu ettiklerinizi ardınızda bırakmanız gerekenleri düşünün ve kendinizi dönüştürmeye olsun niyetleriniz. Her birimiz kainatın halkalarıyız. Neyi diler arzu eder çabalarsak onu çekeriz yaşamlarımıza. Koç burcunun döngüsü başlarken enerjimiz güçleniyor ve yaşamlarımızı yeniden yapılandırma gücünü tüm benliğimizde hissetmeye başlıyoruz, geçmişin acılarını şifalandıralım. Affedemesek de barışmayı seçelim ki özgürleşerek yeni döngünün içinde huzur ile ilerleyelim. Niyetlerimize her zamankinden daha fazla özen göstermeli bize zarar veren insanlar ile ilişkilerimizi kararlılık ile bitirip bu insanların hakkımıza girmelerine izin vermeyelim.

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21 Mart 2024’te aşkın gezegeni Venüs, yıldızların öğretmeni Satürn ile kavuşuyor.

21 Mart 2024’te aşkın gezegeni Venüs, yıldızların öğretmeni Satürn ile kavuşuyor.

Venüs ve Satürn Batı astrolojisine göre Balık burcunda bir araya geliyor; duygusal konularda fedakarlıklar ve hayal kırıklıklarımız üzerinde düşünmeye teşvik ediyor bizleri. Biz olabilmek, aşkı sevgiyi en yüce hali ile karşılıklı alma verme dengesini yapılandırabilmek için. Bir taraf feda ederken diğer taraf bundan kar ettim düşüncesi ile hareket ediyorsa, biz olabilmek mümkün değildir. İşte bu güçlü kavuşum bunun üzerinde düşünerek gerçekten ne hissettiğimizi anlamamız için uyandırıyor bizleri.

İlişkimiz için sorumluluk almalı sevgimizi ortaya koyarken aynı şekilde karşılık görüp görmediğimizi de sorgulamalıyız. Birlikte güldüğümüz saçmaladığımız o özel insanla biz olmak için neler yapmamız gerektiğinin farkındalığı ile sevgi ve saygımızı büyütmek için kalbimiz de var olan sevgiyi dönüştürüp büyüterek aşka daha derin bir anlam katmayı seçmeliyiz.

22 Mart 2024 savaşın ve cesaretin gezegeni Mars, Batı astrolojisine göre Balık burcunda seyrine başlıyor.

22 Mart 2024 savaşın ve cesaretin gezegeni Mars, Batı astrolojisine göre Balık burcunda seyrine başlıyor.

Mars’ın Balık burcundaki seyri öfke hırs egodan; sakinliğe büründürecek ruhlarımızı. Aynı zamanda hırsla yaptığımız yanlışları düzeltmemiz için de bir fırsat her birimiz için. Bunun yanı sıra aşırı duygusal olabilir konsantrasyon eksikliği yaşayabiliriz. İş ve eğitim hayatımızda sorunlar yaşamamak için güvendiğimiz insanlar ile fikir alışverişlerinde bulunmak ve destek istemek faydalı olacaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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