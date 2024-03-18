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18 - 24 Mart 2024 Haftanın Yantrası: Şaman Kamgan

etiket 18 - 24 Mart 2024 Haftanın Yantrası: Şaman Kamgan

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 08:01

Doğum haritalarınızda bir ya da birkaç element eksik olduğunda kişide o enerji ile ilgili alanlarda sıklıkla sorunlar söz konusu olur ve kişi sıklıkla hayat yolunda istikrarı sağlayamaz ve o elementi temsil eden konularda suistimaller yaşar.

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Şaman Kamgan yantra ile doğum haritanızdaki element eksikliğine bağlı tekrar eden maddi manevi duygusal finansal sorunlarınızı mühürleyerek dönüştürüp şifalandırın.

Şaman Kamgan yantra ile doğum haritanızdaki element eksikliğine bağlı tekrar eden maddi manevi duygusal finansal sorunlarınızı mühürleyerek dönüştürüp şifalandırın.

Elementlerinizin enerjisi dengelendiğinde nitelikleri yaşamlarınızda çok güçlü bir şekilde tezahür edecektir. Aldım kabul ettim evet, evet, evet yazalım yorumlara.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından marka koruması altındadır kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali gül kuvars

Haftanın kristali gül kuvars

Pembe kuvars doğum haritalarınızda Venüs’ün gücünü arttırır. Pembe Kuvars kalp ve boğaz çakrasını şifalandırır. Kalp çakrasını dengeler aşkı yaşamlarımıza çeken bir mıknatıs gibidir.  İlişkilerimizi şifalandırır romantizmi şefkati duygusal bağı güçlendirir. Suistimal edildiğimiz ilişkilerin üstesinden gelmenize yardımcı olur. Ayrıca gül kuvars gerçek benliğinizi anlamanıza ve öz sevginizi artırmanıza yardımcı olur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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