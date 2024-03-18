18 - 24 Mart 2024 Haftanın Yantrası: Şaman Kamgan
18 - 24 Mart 2024 Haftanın Yantrası: Şaman Kamgan
Doğum haritalarınızda bir ya da birkaç element eksik olduğunda kişide o enerji ile ilgili alanlarda sıklıkla sorunlar söz konusu olur ve kişi sıklıkla hayat yolunda istikrarı sağlayamaz ve o elementi temsil eden konularda suistimaller yaşar.
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Şaman Kamgan yantra ile doğum haritanızdaki element eksikliğine bağlı tekrar eden maddi manevi duygusal finansal sorunlarınızı mühürleyerek dönüştürüp şifalandırın.
Haftanın kristali gül kuvars
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