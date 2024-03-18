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18 – 24 Mart 2024 Haftanın Numerolojik Sayısı 2211

etiket 18 – 24 Mart 2024 Haftanın Numerolojik Sayısı 2211

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 07:01

“Sizi korkutan her deneyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize ‘Ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım.’ dersiniz.” Eleanor Roosevelt

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2211, tüm 'haberci' sayıların annesidir.

2211, tüm 'haberci' sayıların annesidir.

Hızlı değişimlerin, uyum sağlamanın ve Evren tarafından desteklendiğimiz bağlantıların yolunu takip etmemiz gereken enerjiler ile karşı karşıyayız.  Şu anda karşımıza çıkan her şey ve her deneyim bizleri harika yola götürüyor; ZAFER. Şu anda koruyucu Evren ve Gökyüzünden muazzam koruma ve cesaret bekleyebilirsiniz. 2211, yeni yolları ve fırsatları keşfetmeniz için uyandırıyor sizleri.  Ufukta harika yeni başlangıçların olduğunu ve fiziksel, zihinsel ve duygusal atılımların yakında olduğunun göstergesidir.  2211 enerjisi şimdi sarsıldığınız olayların üzerine gitmenin zamanıdır. 

Ne inşa etmek istiyorsunuz? Hangi vizyonunuzun gerçeğe dönüşmesini istiyorsunuz?

Evren sizi her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha yaratıcı düşünmeye teşvik ediyor. 2211 her birinizi gerçek yolunuza ve kaderinize doğru yönlendiriyor başarmanız şifalanmanız mutlu olmanız için.  Bu, iyi şans, ilerleme ve iyimserlikle dolu son derece hayırlı bir zamandır. İyi değerlendirin. 

'11', acil veya hızlı ve hızlı değişiklikler anlamına da gelmekte. Evren,  tüm kaygı ve korkularınızı varsayımları bırakmanızı istiyor. Ne zaman, nerede, nasıl ve kim sorularını unutun.

Ancak emin olun ki yüz de yüz doğru yolda olduğunuzun işaretidir 2211. 

Birçok yeni macera, bereket ve fırsatlar

2211 numaralı Evren, yeni düşünme yollarını keşfetmeye ve alışkanlıklarımızı, düşüncelerimizi ve bakış açımızı değiştirmeye açık olmaya davet ediyor.

Bununla birlikte, evet diyebileceğiniz bereketler, maceralar ve fırsatlar da beraberinde geliyor! Şimdi bolluk, pozitiflik ve yaşam için yenilenmiş canlılık ile dolu yeni bir zihniyet oluşturmanın zamanıdır.

Geçmişinizin veya gölge kendinizin sağlanması gereken unsurları var.

Geçmişinizin veya gölge kendinizin sağlanması gereken unsurları var.

Yin ve yang, karanlık ve aydınlık, iyi ve kötü, '2' sayısı hayatımızdaki ikiliği ve karşıtlığı temsil eder.

Çift 22 ve çift 1 kombinasyonu her zaman keşfedilmesi ve serbest bırakılması gereken engellenmiş geçmişlerin veya gölge benliklerin manevi mesajını taşır, 2211 daha çok kendinizi geçmiş travmalardan, istenmeyen deneyimlerden ve rahatsız edici duygulardan kurtarmanın yalnızca daha yüksek ruhsal gelişim ve daha büyük ödüller sağlayacağını hatırlatan bir mesajdır.

Zihninizi sorgulayan soruları yanıtlamaya çalışmak, sizi huzursuz kılan bilinçaltı blokları veya kalıpları derinlemesine incelemenize yardımcı olacaktır. Bu mesajı dinlenmenize hizmet etmeyen her şeyi ortadan kaldıran güçlü bir hediye olarak düşünün.

Dua dilek ve istekleriniz çok dikkat edin. 

Bu sadece 'Yeni bir iş daha çok para, yeni bir ev ya da aşk istemek' anlamına gelmez; bu, hangi özelliklere sahip olmasını istediğinizi ve neden olmasını istediğinizi netleştirmek anlamına da gelir.

2211'i görmek, aradığınız şeylerin de sizi aradığının kesin bir işaretidir, ancak bunu hayatınıza almak için evrenin, gerçekten istediğiniz şeyin bu olduğundan emin olmak için bazı açıklamalara ihtiyacı vardır.

Hiç bir şeyi diledikten sonra bunun aslında istediğiniz veya ihtiyaç duyduğunuz şey olmadığını fark ettiğiniz oldu mu?  İçsel korkularınız bunu engellemeye çalışıyor. Fark edin ve bu enerjiyi dönüştürün. 

2211 numaralı sayı sekansı, en güzel, yaşamı değiştiren enerjiyle yüklü bir sayı dizisidir. 22 ve 11 numaralı ana sayı sekanslarındandır.  Ana sayı 22, potansiyel olarak tüm numerolojideki en başarılı sayılardan biridir. İlahi planın sayısıdır.

2211 sayısını görenlere dönüşüm, yenilenme ve kişisel güç armağan edilir.

Sizden hayatınızda öncü olmanızı ister ve muhteşem ilerlemeler kaydedip ileriye doğru ilerlemeniz isteniyor akışta ve kabulde kalın.  

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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