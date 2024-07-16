17 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayal kırıklıkları ve yanılsamalar üzerine konuşacağız. Çünkü özellikle finansal konularda yaşayabileceğin kayıpların önüne geçmeye odaklanmalıyız. Bu dönemde kariyerinde, net ve gerçekçi hedefler belirlemek önemli olacaktır. Özellikle yeni projelerde ve iş birliklerinde dikkatli olmalısın. Yanıltıcı tekliflere karşı uyanık olmalı ve gerçekçi planlar yapmalısın. Bu sayede olası maddi kayıpların ve ortaklar arasındaki kırgınlıkların önüne geçebilirsin. Hatta, bu süreçte hayata karşı her zamankinden daha temkinli olabilir; her ilişkide güven arayış içine girebilirsin.

Peki, bugün gökyüzüne hakim olan Uranüs'ün güçlü enerjiyle aldatıcı ve yanıltıcı durumlarla karşı karşıya kalırsan ne yapacaksın? İşte tam da bu noktada İçsel olarak karışıklık ve belirsizlik hissedebilirsin. Ancak bu zorlukları aşmak ve net bir vizyon kazanmak için kalbinin sesini dinlemelisin. Kendini yanıltıcı durumlara kaptırmadan, gerçekçi ve objektif olmalısın. Hayal kırıklıkları ve yanılsamalarla başa çıkmak zorundasın. Üstelik bunun için çok güçlü ve akılcısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...