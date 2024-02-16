17 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün partnerlerine karşı derin bağlılık hissedilebilirsin! Aşka susamış gibi bir halin var. Venüs Plüton kavuşumunda, hayatının aşkına kavuşmak istiyor olabilirsin. Öyleyse müjdemizi isteriz. Bekar Yengeç burçları için yeni heyecanların habercisi olan bu açı kalıbı, ilişkisi olan Yengeç burçları için bağımlılık ve bağlılık duygularındaki artışı sembolize ediyor.

Hafta sonunun ilk gününde sevmenin, sevilmenin hazzına varın. Hayatın tadını çıkarmanız için açılanan gezegenler, enerjinizi ve tutkularınızı da artırıyor. Sıradanlaşan düzenin yıkılacağı bir gün sizi bekliyor. Hadi, bir plan yapın ve Cumartesi gününün keyfini çıkarın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...