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17 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 19:01

Dengeli ve akılcı çözümlerle günü kurtaracaksınız! Peki, 17 Şubat Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde güç dinamikleri değişebilir! kontrol konuları, ego tartışmaları veya otorite kurma isteği ortaya çıkabilir. Partneriniz ya da yakın çevrenizde sezinlediğiniz bu güç mücadelelerine yön veren kişi sen olacaksın. Venüs Plüton kavuşumundan hırs ve ihtiraslara kapılmayan yegane burçlardan biri olan Teraziler, bir kez daha dengeyi sağlayacak. 

İş yaşamında, ilişkinde ve aile ortamında düzeni sağlamaya hazırsın! Her zaman alttan alan kişiliğini bir kenara bırakarak sesini yükselttiğin o özel anlardan birini yaşayabilirsin. Akılcı ve ikna edici konuşmalarınla kişiler arasındaki sorunları da kolayca çözeceğinden eminiz! Hafta sonunun aklı başındası sensin, kolay gelsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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