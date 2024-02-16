17 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde güç dinamikleri değişebilir! kontrol konuları, ego tartışmaları veya otorite kurma isteği ortaya çıkabilir. Partneriniz ya da yakın çevrenizde sezinlediğiniz bu güç mücadelelerine yön veren kişi sen olacaksın. Venüs Plüton kavuşumundan hırs ve ihtiraslara kapılmayan yegane burçlardan biri olan Teraziler, bir kez daha dengeyi sağlayacak.

İş yaşamında, ilişkinde ve aile ortamında düzeni sağlamaya hazırsın! Her zaman alttan alan kişiliğini bir kenara bırakarak sesini yükselttiğin o özel anlardan birini yaşayabilirsin. Akılcı ve ikna edici konuşmalarınla kişiler arasındaki sorunları da kolayca çözeceğinden eminiz! Hafta sonunun aklı başındası sensin, kolay gelsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...