17 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Venüs Plüton kavuşumunun desteklediği dönüşümü kucakla. Değişimi ve konfor alanından çıkmayı pek de sevmediğini biliyoruz Fakat Plüton ışığında değişim başlıyor... Bu açı kalıbının üç gün sürecek etkisiyle hedeflerine ve isteklerine odaklanabilirsin. İstediğin şeyleri elde etmek için bir takım tavizlerde bulunabilir, değişime açık olman gerektiğini de hissedebilirsin.

Yaşayacağın güçlü değişim, ilişkilerin derinleşmesini ve yeniden doğuşu işaret ediyor olabilir. Ne dersin, küllerinden doğmaya hazır mısın? Kendine tamamen farklı ve yeni bir düzen oluşturmak için harekete geçmek başta endişe verse de seni çokça tatmin edebilir. Bu süreçte partnerin ve yakın çevren tarafından desteklenebilirsin. Elbette, bunu da başardığını görmek sana güç verecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...