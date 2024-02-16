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17 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 19:01

İstediğiniz her şeyi elde edecek güçtesiniz! Üstelik bugün istemenin tam zamanı. Peki, 17 Şubat Cumartesi günüde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs Plüton kavuşumunun desteklediği dönüşümü kucakla. Değişimi ve konfor alanından çıkmayı pek de sevmediğini biliyoruz Fakat Plüton ışığında değişim başlıyor... Bu açı kalıbının üç gün sürecek etkisiyle hedeflerine ve isteklerine odaklanabilirsin. İstediğin şeyleri elde etmek için bir takım tavizlerde bulunabilir, değişime açık olman gerektiğini de hissedebilirsin. 

Yaşayacağın güçlü değişim, ilişkilerin derinleşmesini ve yeniden doğuşu işaret ediyor olabilir. Ne dersin, küllerinden doğmaya hazır mısın? Kendine tamamen farklı ve yeni bir düzen oluşturmak için harekete geçmek başta endişe verse de seni çokça tatmin edebilir. Bu süreçte partnerin ve yakın çevren tarafından desteklenebilirsin. Elbette, bunu da başardığını görmek sana güç verecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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