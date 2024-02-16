17 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yoğun duygularla yüksek bir enerjiye sahip olabilirsin. Günün en çok eğlenen isimleri Kova burçları olacak! Üstelik bugün sosyal ortamlarda derin bağlar kurma isteğin ortaya çıkabilir. Doyasıya eğlenmeye odaklandığın gün içinde belki de aşkı bulabilirsin! Bekarlara aşk, evlilere heyecan getiren Plüton kavuşumunda, tutkuların seni sarmasına da izin ver!

Anlaşılan bugün biraz umursamaz, biraz da heyecanlı olacaksın! Aklına geleni hayata geçirmek için seni engelleyen hiçbir şey yok. Hayatın tadını çıkarmaya odaklan. Hazır gezegenler, seni şansla kutsamışken doyası yaşa! Hafta sonu boyunca etkili olacak bu açı kalıbında risk almaktan korkmadan yapacağın şeyleri ömür boyu hatırlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...