17 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün zihinsel aktivitelerin artabilir. Merkür'ün Uranüs ile yaptığı açılanma nedeniyle fevri davranışlar ve ani kararlar tetiklenebilir. Bugün davranışların gibi düşüncelerin de yoğunlaşabilir. Fikirler adeta zihninden hızlı bir şekilde akabilir. Düşüncelerini konuşacak ve seni anlayacak bir dosta ihtiyaç duyabilirsin. Yıllanmış dostlukların gündeme geldiği, dost meclisinin kurulduğu etkinliklerde yeni bakış açıları keşfedilebilirsin.

Fikir alışverişi yapmayı seven yanın bir hayli heyecanlı bir şekilde yeni girişimlerde bulunmaya hazır. Bu konuda partnerinin de desteğini alabilirsin. Etrafında yatırımlarını ve girişimlerini destekleyecek çok fazla kişinin olduğunu fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...