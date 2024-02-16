17 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün son derece cesaret ve korkusuzsun! Venüs'ten aldığın güç, Plüton'dan aldığın sınırları aşma isteği ile riskli kararlar verebilirsin. Özellikle romantik ilişkilerinde derinlemesine bağlanma ve risk alma isteği ortaya çıkabilir. Bir anda evlilik kararı alabilir, ilişkinin seyrini değiştirmek için 'yıldırım nikahı' bile kıyabilirsin. Tabii aşkta cesaret önemlidir! Emin olduğunda, vakit kaybetmenin bir anlamı yoktur.

Gelelim iş konusunda alacağın kararlara! İlişkinde gösterdiğin heyecanlı yaklaşım profesyonel hayatında sorunlara neden olabilir. Biraz sakin ve emin adımlarla hareket etmelisin. Bugün içeriğinden emin olmadığın işlerin altına imza atmamanı tavsiye etmeden geçmeyelim! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...