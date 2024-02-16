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17 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 19:01

Hayattan ne istiyorsunuz? Gerçekten olmak istediğiniz yeri kalbinizi de dinleyerek belirlemeniz gerekebilir. Peki, 17 Şubat Cumartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün beklenmedik şekilde düşünce ve görüş değişiklikleri yaşayabilirsin! Biraz kafan karışmış olabilir? Merkür, Uranüs ve Venüs gibi birbirinden güçlü gezegenlerin konumlanması zihnindeki ikilemleri su yüzüne çıkarabilir. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez bir halde savrulduğunu hissedebilirsin. 

Aldığın kararlardan şüpheye düşüren Plüton'a kulak ver. Ülke değiştirmek, iş ya da ev değiştirmek gibi konularda verdiğin ani kararları bir kez daha değerlendirmek için harika bir gün. Bugün ani bir şekilde karar almak yerine her şeyi enine boyuna düşünmeni tavsiye ederiz. Boş şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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