17 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün beklenmedik şekilde düşünce ve görüş değişiklikleri yaşayabilirsin! Biraz kafan karışmış olabilir? Merkür, Uranüs ve Venüs gibi birbirinden güçlü gezegenlerin konumlanması zihnindeki ikilemleri su yüzüne çıkarabilir. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez bir halde savrulduğunu hissedebilirsin.

Aldığın kararlardan şüpheye düşüren Plüton'a kulak ver. Ülke değiştirmek, iş ya da ev değiştirmek gibi konularda verdiğin ani kararları bir kez daha değerlendirmek için harika bir gün. Bugün ani bir şekilde karar almak yerine her şeyi enine boyuna düşünmeni tavsiye ederiz. Boş şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...