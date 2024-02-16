17 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün hiç istemesende planların aksayabilir. Zamanlama ve düzen konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Fakat bugün, Merkür'ün enerjisi bilgi akışında kesintilere ya da teknolojik sorunlara neden olabilir. Hafta sonu boyunca etkisini gösterecek bu etkiden kurtulmak için alacağın basit önlemler, iş hayatında olası sorunların önüne geçmeni sağlayabilir.

Gelelim ruh haline ve hislerine... Venüs ile Plüton'un açılanması nedeniyle ruh haline önem vermelisin!Kendi duygusal dünyasını ve ilişkilerini derinlemesine anlamaya odaklanabilirsin. Ruhsal anlamda yaşadığın arayışın sonuna gelmek üzeresin. Yolun sonunda keşfettiklerinden memnun olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...