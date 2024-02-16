17 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ani düşünce değişiklikleri yaşayabilirsin. Zihnindeki karmaşayı fırsat bilen Merkür Uranüs açılanmasına dikkat! Kararsız kaldığın konularda, hatta aldığın kararlarda beklenmedik fikir değişiklikleri yaşayabilirsin. İçsel mücadeleni dışa vurabilirsin. Bu yüzden iletişimde tutarsızlık ve karmaşa ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar ve partnerler ile olan diyaloglarda sorun artabilir. Fikrinin aniden değişmesi romantik ilişkinde güven sorunlarına yol açması mümkün!

Gelelim, sosyal yaşantına! Ailen ve dostların değişen fikirlerine tercüman olabilirler. Onlara fırsat verirsen içinde bulunduğun zor durumdan seni kolayca çıkarabilirler. Yeter ki sosyal becerilerinin ve iletişim yeteneklerinin ortaya çıkmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...