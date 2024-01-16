17 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hemen her konuda sevdiklerinize karşı fazla destekleyici olabilirsin. Bu durum sana kendini güçlü hissettirebilir. Fakat dikkatli olmalısın! Neyi desteklediğini, nereye imza attığını ve kiminle dans ettiğini doğru anlamalısın. Bazen sevdiklerimiz için yaptığımız fedakarlıklar mutsuzlukla sonuçlanabilir. Acele etmeden, düşünerek ve mümkünse danışarak karar verin.

Gelelim ruh halinize! Hoşnutsuz ruh halini geride bırakmaya odaklanın! Güneş'in Neptün ile yaptığı açılanmanın etkileri devam ederken hayatınıza akılcı ve mantıklı dokunuşlar yapın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...