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17 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

17 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.04.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Selin Yağcıoğlu

Selin Yağcıoğlu

Lara Paşalı

Lara Paşalı

Deniz Seki

Deniz Seki

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Pınar Sabancı

Pınar Sabancı
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Zeynep Alkan

Zeynep Alkan

Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Didem Soydan

Didem Soydan

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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