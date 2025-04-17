17 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Selin Yağcıoğlu
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Lara Paşalı
Deniz Seki
Devrim Özkan
Pınar Sabancı
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Zeynep Alkan
Sibil Çetinkaya
Sinan Akçıl
Didem Soydan
Nesrin Cavadzade
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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