17 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duyguların ile mantığın yer değiştirebilir. Hayattan ne istediğini sezgilerin ya da hislerinle keşfetmek yerine akılcı hedeflerle belirleyebilirsin. Ayakların her zamankinden sağlam basarken yere ilerlemeye hazır olduğunu da fark edebilirsin.

Bilinçaltındaki derin uyanış ile ruhsal anlamda gelimlemeye de odaklanmalısın. İlerlemek için bu harika pazartesi gününün her anını değerlendirmelisin... Yerinde duramadığın bir enerji ile güç kazanmayı hedeflemelisin. Bu sayede kişisel hedeflerine odaklanmalı, bir yandan kadersel olaylardan ve ansızın kapını açan fırsatlardan da yararlanmalısın. Hayat önünde tüm kapılarını açıyorken güç ve otorite sağlamalısın.

Tüm bunlarla sadece kişisel anlamda bir değişim yaşamayacağın da aşikar. Tıpkı bir mum gibi etrafını da aydınlatacaksın. Üstelik etrafına güç oldukça sen de eskisinden daha güçlü olduğunu fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...