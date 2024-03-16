17 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün özgürlüğüne olan düşkünlüğün artabilir. Güneş ile Neptün'ün açılandığı bugün hayata dair meraka, gizemleri çözmeye ve denemediklerini demeneye de odaklanabilirsin. Ne dersin, bugüne hazır mısın? Haftanın son günü tüm enerjini harcayacak gibisin!

Öncelikle aşk konusunu ele almak isteriz! Zira kendini bir aşka adayacak pek de enerjin yok gibi. Sen daha ziyade enerjini kendin için harcamak ister gibisin. Yeni bir şehir görmek, yeni bir hobi edinmek ya da yeni bir spor aktivitesi deneyimlemek düşüncesine kapılmış durumdasın. Üstelik bu istek kısa zamanda geçecek gibi de durmuyor. Hayatın tadını çıkarmaya, yeni insanlarla tanışarak sosyal çevreni genişletmeye, özgürlüğünüzü sonuna kadar yaşamaya hazırsın. Bu yüzden iş değişikliği yapmak da isteyebilirsin. İstifa dilekçeni bugünden yazarsan, şaşırmayız. Kimsenin sana karışmadığı ve yönetmediği bir düzene ihtiyaç duyduğun çok açık. Gelelim, konumuza! Bugün ne yapıyorsun? Rafting, bungee jumping, parasaing, sörf, karavan yolculuğu, sınırsız bir tatil... Anlaşılan, yaşadığını hissetmeye ihtiyacın var! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...