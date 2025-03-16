17 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün her zamankinden çok daha güçlü sorumluluklar alabilirsin. Özellikle uzunca bir süredir ertelediğin, yarım bıraktığın, tamamlamak için zaman ve enerji bulamadığın işlere odaklanabilirsin. Disiplinli ve düzenli bir ilerleme planı yaparak kariyerinde başarı elde edebilirsin.

İşte tam da bu noktada yeteneklerine ortaya çıkarmalı, sorumluluk almaktan korkmadan ilerlemeye karar vermelisin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Başkalarının sorumluluklarını almaya da son derece meyilli olsan da önceliğin kendin ve kişisel hedeflerin olmalı. Her zamankinden farklı bir yol izleyerek takım oyuncusu olmayı değil, bireysel başarılarla ödüllendirilen tarafta yer almayı istemelisin. Bu sayede gireceğin her rekabette başarılı olabilirsin.

Bireysellik ve kişisel hedeflerden söz etmişken ilişkilerine de değinmeliyiz. Zira bugün, aile içinde ve romantik ilişkide aldığın sorumluluklarla ise huzurlu bir ortam sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...