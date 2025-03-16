17 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, haftaya tutkulu ve hareketli bir şekilde başlıyorsun. Her ne yapıyorsan başaracak, ne istiyorsan ya da neyi hedefliyorsan ulaşacaksın. Mars'tan aldığın güçlü enerji ile her zamankinden hırslı da olacağın aşikar. Bu yüzden hedeflerin doğrultusunda ilerlerken önüne hiçbir şey de çıkamayacak.

Tam da bu noktada pazartesi gününün enerjisiyle dolup taşacaksın. Ancak dikkat etmelisin, çünkü bu denli hırs ve güçlü motivasyon agresifliğe dönüşebilir. Üstlerinle aranda ego savaşı söz konusu olabilir ya da ekip içerisinde lider olmak yerine yöneticilik rolüne bürünebilirsin. Oysa gerçek bir lider olmak sana düşündüğünden çok daha büyük bir başarı getirecektir. Hırslarını kontrol altında tutarsan Merkür retroya rağmen güçleneceksin.

Gelelim romantik konulara ve aşk hayatına. Bugün istediğini almak konusundaki kararlılığın ilişkilerde sorun yaşamana neden olabilir. Partnerinle ya da flörtünle aranda denge kurmakta zorlanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...