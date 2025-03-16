17 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün enerjini toplamalı ve haftaya hızlı başlamaya hazır olmalısın. Düşüncelerin, zihninde peşi sıra oluşmasına izin vermeli, üretmeli ve fikirlerini hayata geçirmek konusunda da kararlı olmalısın. Tabii bu süreçte Merkür retroda olduğunu da unutmamalı, bu yüzden kendini açık ve net bir şekilde ifade ederek olası yanlış anlaşılmalara karşı önlem almalısın.

Aynı anda basit asksaklıklara da hazır olsan iyi edersin. Her ne kadar ilerleyeceğin yolu bilsen ve kendinden emin olsan da her şey tam da istediğin anda olmayabilir. Sabırlı olursan kazanacağın bu süreçte ani kararlardan da kaçınmalısın.

Tabii tüm bunlar olurken kendine öncelik vereceğini biliyoruz. Maddi ve manevi anlamda çıkarlarını gözeterek ilerleyeceğin yolda hızlı bir yükseliş başlıyor. Şimdi hafta boyunca bolca hareket ve karar vermen gereken olay seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...