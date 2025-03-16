17 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sezgilerini takip etmelisin. Haftaya derin bir farkındalık duygusu ve enerji ile başlayabilirsin. Bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirmeli, iç sesinin, dürtülerinin ve mesajlar içeren görülerinin peşinden koşmalısın.

Güneş Koç burcuna geçmeden önce burcundaki seyahatini tamamlamak üzereyken, Satürn ve Neptün'ün de enerjisi ile ruhsal dönüşümlere hazır olmalısın. Çünkü tüm bu enerjiler sayesinde hayallerin ve gerçek hedeflerin arasında denge kurabilirsin. Seni başarıya ulaştıran adımlar atabilir, beklenmedik ve güçlü bir yükseliş yaşayabilirsin. Hırslarını besleyecek dürtüsellik retroda en iyi başlangıçları yapan kişi olmanı sağlayacaktır. Bir dene deriz!

Sadece iş hayatında değil özel hayatında da yeni başlangıçlar yapabilirsin. Kalbinin ritmini değiştirecek bir yabancı ile tanışabilirsin, ama bu birliktelik uzun sürmeyebilir bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...