17 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ani değişiklikler hazır olmalısın. Yeni haftayla birlikte karşına çıkan alternatifleri değerlendirmelisin. Ama daha da önemlisi birtakım aksiliklere hazır olmalısın. Zira planların değişmek zorunda kalabilir, işler kontrolden çıkabilir ve bu retroda bazı aksilikler yaşanabilir.

İşte tam da bu noktada özellikle iş hayatında spontane kararlar ile hareket etmeye, insiyatif almaya ve alıştığın düzeni değiştirmeye hazır olmalısın. Bu sayede olası sorunlardan olumsuz etkilenmezsin. Her şeyin kontrol altında olmasını tercih ettiğini biliyoruz. Bu yüzden uyarmalıyız, ufak tefek sorunlar kontrolü kaybetmeni sağlamayacaktır. Yeter ki sakin ol!

Bu arada aşk hayatında da bazı sorunlar yaşanabilir. Basit yanlış anlaşılmalar ilişkinde tartışmalara neden olabilir. Sakin olur ve belki de biraz alttan alırsan, her şey eskisinden daha güzel olacaktır. Tatlı kavgalara ve tartışmalara da bir şans vermenin zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...