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17 Haziran 2025 Mars Başak Burcunda

etiket 17 Haziran 2025 Mars Başak Burcunda

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 10:04

Mars Motivasyon Gezegenidir

Mars, arzu ve dürtü duygumuzu barındıran, motivasyon ve irade gezegenidir. Sizi bir şey için savaştıran güç Mars'tır. Mars geri harekette olduğunda motivasyonumuz normalden daha düşük olur. Her burçta yaklaşık 1,5 ay kalır ve on iki burcun hepsini dolaşması iki yıl sürer. Motivasyon gezegeninin hangi burçta olduğunu takip etmek, bazı aylarda neden daha fazla irade ve enerjiye sahip olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir.

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Başak Burcu Sizin İçin Nasıl Çalışır?

Başak Burcu Sizin İçin Nasıl Çalışır?

Başak burcu insanları pratik ve ayakları yere basan doğalarıyla bilinirler. Enerjileri bazen daha coşkulu tipler için sıkıcı gelebilir, ancak hepimizin hayatında biraz Başak burcuna ihtiyacı var. Başak burcu insanları, mükemmeliyetçi olmaları ve duyguları dengede tutmalarıyla tanınır. Mars Başak burcundayken bu enerjiyi amacımıza doğru hareket etmek için kullanabiliriz.

Başak burcundaki Mars'ın Enerjisini En İyi Şekilde Nasıl Kullanabilirsiniz?

Başak burcundaki Mars'ın enerjisinden yararlanmak için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

1. Bir Liste Yapın

Başak, zodyakın en organize ve pratik burcudur. Bu enerjiyi yönlendirin ve sizin için en önemli olan şeylerin bir listesini yapın. Bu listeyi yaptıktan sonra, hayat amacınıza en çok benzeyen nedenleri veya hedefleri daire içine alın.

2. Tutkunuzu Ateşleyin

Başak enerjisi topraklanmış ve gerçekçidir, ancak zaman zaman durgunluk anları yaşanabilir. Motivasyona ihtiyacınız varsa, kişisel güçlü yönlerinizi hatırlayın. İçinizdeki tutkuyu ateşleyen kitaplar okuyabilir veya filmler izleyebilirsiniz.

3. Mentorluk Arayın

Sizi aydınlatabilecek akıl hocaları veya iyi tavsiyelerde bulunan kişileri arayın. Başak enerjisi öğrenmeyle ilgilidir, dolayısıyla bilgi ve eğitime odaklanmanız için bolca fırsat olacaktır.

4. Sağlığınıza Odaklanın

Başak burcu, iş ve sağlık evini yönetir. Mars Başak burcundayken, sağlığınız için zararlı yönler varsa yaşam tarzınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızın dikkatinize sunulduğu anlara dikkat edin ve içgüdülerinizi takip edin.

Mars Başak Burcundayken Geleceğiniz Parlak

Mars Başak Burcundayken Geleceğiniz Parlak

Mars 17 Haziran 2025'te Başak burcuna girdiğinde sağlam ve güvenilir bir enerjiye hazır olun. Ateşli ve tutkulu Aslan burcundan çıkarken, bu enerjiyle uzun vadede ilerlemek için planlar yapabilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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