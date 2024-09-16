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17 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 19:01

Mesafeler ve duygusal uzaklıklar. Peki 17 Eylül Salı gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Eylül Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün uzak mesafeli ilişkilere odaklanabilirsin. Hayatındaki özgürlük ve bağımsızlık teması seni bazı duyusal süreçlerden uzaklaştırıyor. Zaman zaman bağlanmaktan da kaçıyor olabilirsin. Mevcut ilişkinde artık bu sorunları çözmenin zamanı geldi. Kendini ona açmayı denemelisin. Partnerinle aranda sır olmaması gereken bir dönemdesin. Bu sayede kendini daha iyi hissedecek, düşündüğünden daha rahat hareket edeceksin. 

Yeni bir aşksa aradığın, o zaman uzak ve mesafeli olmamalısın. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı seni aşka yaklaştırıyor. Tabii yine de kişisel alanlarını ihlal ettirmeden ve baskı altına alınmadan bir aşka kapılabilirsin. Belki de öylesine başlayan bir iliski büyük bir aşka dönüşür. Bu ara su grubu burçlar ile yakınlaşma ihtimalin yüksek, bizden söylemesi. 

Yüreğin sevgi ile doluyken, biraz da iş hayatından söz edelim. Bugünlerde işini ikinci plana alabilirsin. Daha yavaş ilerlemek ve daha az sorumluluk almak isteyebilirsin. İzin almak ve dinlenmek güzel bir başlangıç olabilir. Üstelik bu tatil ile istediğin mesafeleri de yaratabilirsin. İyi tatiller. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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