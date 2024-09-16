17 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün uzak mesafeli ilişkilere odaklanabilirsin. Hayatındaki özgürlük ve bağımsızlık teması seni bazı duyusal süreçlerden uzaklaştırıyor. Zaman zaman bağlanmaktan da kaçıyor olabilirsin. Mevcut ilişkinde artık bu sorunları çözmenin zamanı geldi. Kendini ona açmayı denemelisin. Partnerinle aranda sır olmaması gereken bir dönemdesin. Bu sayede kendini daha iyi hissedecek, düşündüğünden daha rahat hareket edeceksin.

Yeni bir aşksa aradığın, o zaman uzak ve mesafeli olmamalısın. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı seni aşka yaklaştırıyor. Tabii yine de kişisel alanlarını ihlal ettirmeden ve baskı altına alınmadan bir aşka kapılabilirsin. Belki de öylesine başlayan bir iliski büyük bir aşka dönüşür. Bu ara su grubu burçlar ile yakınlaşma ihtimalin yüksek, bizden söylemesi.

Yüreğin sevgi ile doluyken, biraz da iş hayatından söz edelim. Bugünlerde işini ikinci plana alabilirsin. Daha yavaş ilerlemek ve daha az sorumluluk almak isteyebilirsin. İzin almak ve dinlenmek güzel bir başlangıç olabilir. Üstelik bu tatil ile istediğin mesafeleri de yaratabilirsin. İyi tatiller. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...