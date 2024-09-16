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17 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 19:01

Şimdi kendiniz için fedakarlık yapma zamanı. Peki 17 Eylül Salı gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Eylül Salı günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün başkaları ile kendin arasında bir seçim yapacaksın. İlişkilerde her zamankinden çok daha açık ve net olacaksın. Kendi alanını koruyacak, isteklerine ve duygularına öncelik vereceksin. Fakat daha da önemlisi hislerin ve arzularınla hareket edeceksin. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde uzun zamandır kendini feda etmek pahasına gösterdiğin çabaların, seni nasıl da yaraladığını fark edeceksin. 

İşte tam da bu noktada kendine döneceksin. Koyduğun duygusal sınırları, birtakım meditasyonlar ve terapilerle destekleyebilirsin. Kendine açtığın an kapsamında bugünden itibaren yeni başlangıçlar da yapabilirsin. İşe sosyal çevreni değiştirmekle başlayabilirsin. Yeni dostluklar ve ilişkiler kurmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Ayrıca bazı ilişkileri bitirmenin de zamanı geldiğini kabul edersen iyi edersin. 

Öte yandan mevcut düzenini koruduğun ve konfor alanında kaldığın iş hayatı sayesinde zihnini boşaltacaksın. Kendini iyi hissedecek ve geleceğe odaklanacaksın. Maddi anlamdaki kârlı anlaşmalar yapabilirsin. Fazla risk almadan rutini korumaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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