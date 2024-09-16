17 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün başkaları ile kendin arasında bir seçim yapacaksın. İlişkilerde her zamankinden çok daha açık ve net olacaksın. Kendi alanını koruyacak, isteklerine ve duygularına öncelik vereceksin. Fakat daha da önemlisi hislerin ve arzularınla hareket edeceksin. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde uzun zamandır kendini feda etmek pahasına gösterdiğin çabaların, seni nasıl da yaraladığını fark edeceksin.

İşte tam da bu noktada kendine döneceksin. Koyduğun duygusal sınırları, birtakım meditasyonlar ve terapilerle destekleyebilirsin. Kendine açtığın an kapsamında bugünden itibaren yeni başlangıçlar da yapabilirsin. İşe sosyal çevreni değiştirmekle başlayabilirsin. Yeni dostluklar ve ilişkiler kurmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Ayrıca bazı ilişkileri bitirmenin de zamanı geldiğini kabul edersen iyi edersin.

Öte yandan mevcut düzenini koruduğun ve konfor alanında kaldığın iş hayatı sayesinde zihnini boşaltacaksın. Kendini iyi hissedecek ve geleceğe odaklanacaksın. Maddi anlamdaki kârlı anlaşmalar yapabilirsin. Fazla risk almadan rutini korumaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...