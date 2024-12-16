17 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aile içinde her zamankinden çok daha fazla sorumluluk üstleneceksin. Duygusal kararlardan ziyade profesyonel bir yaklaşım sergileyecek, Bu sayede hane içindeki önemli kararları sen alacaksın. Özellikle bugüne kadar konuşulmayan maddi konular üzerine eğileceksin. Miras ve mal paylaşımı konusunda dava süreçleri başlatacaksın.

Tam da bu noktada öfkeni kontrol etmeli ve önemsediğin değerleri yeniden gözden geçirmelisin. Para kazanmak isterken sevdiklerinden olmamalısın... Tabii hakkını gözetmeli ya da atalarından kalan mirası sahip çıkmalısın. Bu aşamada sürecin yıl bitmeden tamamlanmasını istersen acele ile hata yapabilirsin. Bunun yerine süreci başlatıp adım adım ilerlemeyi tercih etmelisin.

Manevi açıdan sana destek verecek birine ihtiyaç duyabilirsin. Son kararlarını verirken iyi niyetle sana yol gösteren kişi ise aile büyüklerinden biri olabilir. Ya da partnerin senin objektif bir şekilde bakamadığın konulara akılcı bir dış göz olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...