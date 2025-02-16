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17 – 23 Şubat Haftaya Genel Bakış

etiket 17 – 23 Şubat Haftaya Genel Bakış

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 00:00

Tefekkür ve yenilenen ivme ile UYANIYORUZ!

Bu hafta gökyüzü, içsel keşif ve somut adımlar arasında denge kurmanızı isteyen enerjilerle dolu.

Salı günü, Güneş doğum haritalarınızda Balık burcunda seyrine başlıyor ve yaratıcılığa, şefkate ve duygusal bağlantıya ışık tutuyor. Güneş doğum haritalarınızda Balık geçişi ile hayata daha yumuşak, daha empatik bir yaklaşımı teşvik ederek hayallerinize uyum sağlamanız ve hayal gücünüzü beslemeniz için mükemmel bir zaman yaratıyor. Katı planlardan geri adım atıp ilhamın doğal olarak akmasına izin verme zamanı. Öngörülemeyen ve sınırları aşan enerji, yaratıcı projelere ve içsel derinliklere yönelmenize yardımcı olabilir.

Hafta kapanırken, Mars pazar günü doğum haritalarınızda Yengeç burcuna doğru seyrine geçiyor ve duygusal gerginlik ve durmuş ilerleme dönemini sonlandırıyor. Bu değişim, ev, aile ve duygusal refahla bağlantılı alanlara netlik ve eylem getiriyor. Bir zamanlar tereddütlerin sürdüğü yerde, artık güvenli bir temelin yeniden inşası ve beslenmesi için kararlı adımlar atmaya hazır olun.  Mars'ın Yengeç burcundaki ilerleyişi, duygusal güvenliği ve aile içindeki rolleri güçlendirme fırsatı sunuyor. Bu değişimlerle birlikte hafta, sezgisel keşif ve elle tutulur eylem arasında bir denge istiyor. Duygularınıza saygı gösterin ve onların sizi anlamlı ilerlemeye yönlendirmesine izin verin. İçsel sezgilerinizi dinlemek, hayatınızdaki önemli kararları daha bilinçli ve duygusal olarak dengeli bir şekilde almanıza yardımcı olabilir.

Bu hafta boyunca, içsel keşiflerinizi destekleyecek ve duygusal sağlığınızı besleyecek faaliyetlere yönelmek faydalı olacaktır. Meditasyon, yaratıcı yazma, sanatla uğraşmak veya doğada zaman geçirmek gibi aktiviteler, Balık ve Yengeç enerjilerini en iyi şekilde değerlendirmeyi sağlayabilir.

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Mars’ın Çocukları Koçlar

Mars’ın Çocukları Koçlar

Güneş'in salı günü Balık burcuna geçişi, doğum haritalarınızda 12. evinize olumlu bir odaklanma getiriyor ve derin iç gözlemi ve ruhsal gelişimi teşvik ediyor. Bu dönem, duygularınızı ifade edebileceğiniz, eski yaraları iyileştirebileceğiniz ve sezgilerinizle yeniden bağlantı kurabileceğiniz iç dünyanıza çekilmenizi gerektiren enerjiler ile dolu. Bu zamanı dinlenmek, yeniden şarj olmak ve yalnızlıkta şifa bulmak için kullanın. Pazar günü, Mars'ın doğum haritalarınızda 4. evinizde doğrudan ilerlemesi, evinizde ve aile yaşamınızda yenilenmiş bir enerji getirecek.  Ev projelerini ele almak, devam eden ev aile sorunlarını çözmek veya daha uyumlu bir yaşam ortamı yaratmak için motive hissedebilirsiniz. Bu hafta, Gökyüzü sizleri sessiz tefekkür ve amaçlı eylem arasında bir denge kurmaya davet ediyor ve iç huzuru ve evde istikrarı bulmanıza yardımcı oluyor. Akışta kalın ve mücadeleci davranın.

Venüs’ün Çocukları Boğalar

Venüs’ün Çocukları Boğalar

Salı günü Balık burcundaki Güneş doğum haritalarınızda 11. evinizi vurguluyor ve arkadaşlıklarınıza, hitap ettiğiniz topluluklara ve uzun vadeli isteklerinize ışık tutuyor. Sosyal olarak varlığınızı hissettirecek yeniden bağlantı kuracak aktifleşecek paylaşılan hedefler üzerinde iş birliği yapmak ve grup aktiviteleri aracılığıyla kazanımlar elde etmek için ideal zamanı doğru değerlendirebileceksiniz. Benzer düşünen kişilerle uyum sağlayarak daha güçlü bir aidiyet ve amaç duygusu hissedebilirsiniz. Mars pazar günü doğum haritalarınızda doğum haritalarınızda 3. evinizde doğrudan hareket ederken iletişim daha sorunsuz akar ve yazma, öğrenme  çözülmesi gereken meselelerle ilgili herhangi bir devam eden projeyi ele almaya hazır olursunuz. Gökyüzü bu hafta, mesajınızı netleştirirken ve gelecekteki çabalarınıza odaklanmanızı keskinleştirirken daha güçlü ve olumlu bağlantılar kurmanızı teşvik ediyor. Aşk hayatınız da her şey netleşecek duygusal gelgitlerden sonra güven dolu kararlar için de olabileceksiniz.

Merkür’ün Çocukları İkizler

Merkür’ün Çocukları İkizler

Salı günü Güneş doğum haritalarınızda doğum haritalarınızda Balık burcuna girdiğinde, kariyer ve kamu imajınızı 10. evi odak noktası haline getiriyor. Bu geçiş, profesyonel hedefleriniz hakkında büyük hayaller kurmanızı, başarı için yeni olasılıklar öngörmek için yaratıcılığınızı kullanmanızı teşvik ediyor. Hedeflerinizi iyileştirip geliştirmeniz ve bunları gerçek çağrınızla uyumlu hale getirmeniz gereken bir zaman. Pazar günü, Mars'ın doğum haritalarınızda 2. evinizde doğrudan ilerlemesi, finansal konularda güveninizi artırarak gelir, bütçeleme veya yatırımlarla ilgili kararlı adımlar atmanızı teşvik ediyor. Bu hafta vizyoner düşünceyi finansal ve profesyonel istikrara ulaşmak için pratik adımlarla yapılandırmalısınız.  Özel yaşamınızda ise yanlış anlaşılmalar krizler çıkartabilir.

Ay’ın Çocukları Yengeçler

Ay’ın Çocukları Yengeçler

Salı günü Güneş'in Balık burcuna geçişi doğum haritalarınızda 9. evinize enerji veriyor ve sizi seyahat, eğitim veya ruhsal keşif yoluyla ufkunuzu genişletmeye davet ediyor. Bu, yeni deneyimler aramaya ve hayata dair daha geniş bir bakış açısını benimsemeye teşvik edildiğiniz genişleyen bir büyüme dönemidir. Öğrenmeye odaklanın felsefi tartışmalara katılın veya ruhunuzu besleyen bir etkinlik planlayın. Hafta sonuna doğru, Mars'ın doğum haritalarınızda 1. evinizde doğrudan ilerlemesi kişisel dürtünüzü ve motivasyonunuzu yeniden canlandırıyor. Hedeflerinize doğru cesurca adımlar atmaya hazır bir enerji ve kararlılık dalgası hissedeceksiniz. Bu hafta büyümeyi, kendini keşfetmeyi ve yenilenen güveni vurgulayan güçlü enerjiler ile dolu sizler için doğru değerlendirin. Özel yaşamınızda ise yanlış kararlardan sonra toparlanma dönemi sizleri karşılıyor.

Güneş’in Çocukları Aslanlar

Güneş’in Çocukları Aslanlar

Salı günü Balık burcundaki Güneş doğum haritalarınızda, 8. evinizi vurgulayarak paylaşılan kaynaklara, derin duygusal bağlara ve dönüştürücü deneyimlere odaklanmanızı sağlar. Bu, ruhunuzun derinliklerine odaklanabileceğiniz ve gizli bastırdığınız duyguları korkuları ortaya çıkarabileceğiniz bir iç gözlem zamanıdır. İster finansal ortaklıklarla ister duygusal bağlantılarla uğraşın, bu dönem dürüstlük ve kırılganlık gerektirir. Pazar günü, Mars'ın doğum haritalarınızda 12. evinizde doğrudan ilerlemesi, bilinçaltı korkularınızın üstesinden gelmenize yardımcı olur ve ruhsal ve duygusal iyileşmeyi sağlar. Bu hafta, dönüşümü kucaklamak ve içsel yansıma ve serbest bırakma yoluyla güç kazanacak aşk hayatınızda ki tüm tereddütlerinizi de alt etmeyi başaracaksınız.  Aşk hayatınız da ise cesur olmanın getirisi mutluluk olacak sizlere.

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Merkür’ün çocukları başaklar

Merkür’ün çocukları başaklar

Güneş doğum haritalarınızda salı günü Balık burcuna geçişi ile doğum haritalarınızda ortaklıkları temsil eden 7. eviniz aydınlanıyor. Bu geçiş sizi hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerinize odaklanmaya, empati, anlayış ve iş birliğini teşvik etmeye davet ediyor. Bağlantıları beslemek ve şefkatli bir yaklaşımla devam eden çatışmaları çözmek için mükemmel bir zaman. Hafta sonuna doğru, Mars'ın 11. evinizde doğrudan ilerlemesi sosyal hayatınızı canlandırıyor ve grup projelerinizde veya topluluk çabalarınızda ilerlemenize yardımcı oluyor. Bu hafta uyumlu ilişkiler kurmayı ve kolektif çabalara olan coşkunuzu yeniden canlandırmayı vurguluyor. Mücadeleci olma zamanı kazanmak ve mutlu olmak için.  Özel yaşamınızda ise seçici davranıp haklarınıza sahip çıkmalısınız.

Venüs’ün Çocukları Teraziler

Venüs’ün Çocukları Teraziler

Güneş'in salı günü Balık burcuna geçişi, sağlık, günlük rutinler ve hizmetin 6. evinize dikkat çekiyor. Bu dönem, daha sağlıklı alışkanlıklar edinerek ve günlük hayatınızda denge bularak refahınıza öncelik vermenizi teşvik ediyor. Vücudunuzu ve zihninizi beslemeye, genel refahınızı destekleyen rutinler oluşturmaya odaklanın. Pazar günü, Mars'ın 10. evinizde doğrudan ilerlemesi kariyerinize enerji veriyor, profesyonel zorluklarla başa çıkmak ve hedeflerinize ulaşmak için gereken ivmeyi sağlıyor. Bu hafta, öz bakımı yenilenen enerjiniz ile harmanlayarak başarınız için sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı oluyor. Bekar ve ilişkisi devam eden Teraziler aşk enerjisi sizlerle kabulde kalın.

Mars’ın Çocukları Akrepler

Mars’ın Çocukları Akrepler

Salı günü Balık burcundaki Güneş doğum haritalarınızda 5. evinizi aydınlatıyor, yaratıcılığı, romantizmi ve kendini ifade etmeyi teşvik ediyor. Bu, sanatsal uğraşlara dalmak, tutkularınızı kucaklamak ve eğlenceli yanınızın parlamasına izin vermek için bir zamandır. Hobiler, aşk veya kişisel projeler yoluyla, yaratma ve bağlantı kurma sürecinin tadını çıkarmanıza izin verin. Pazar günü, Mars 9. evinizde doğrudan hareket ederek macera ve entelektüel keşif arzunuzu yeniden canlandırıyor. Daha yüksek öğrenim, seyahat veya dünya görüşünüzü genişletme konusunda motive hissedeceksiniz. Bu hafta, neşe ve yaratıcılığı ufkunuzu genişletmenin heyecanıyla birleştiriyor. Aşk hayatınızda ise hafta ortasından itibaren dönüşüm enerjisi sizleri karşılarken heyecan verici gelişmelere hazır olun.

Jüpiter’in Çocukları Yaylar

Jüpiter’in Çocukları Yaylar

Güneş'in salı günü Balık burcuna geçişi, ev, aile ve duygusal temellerinizin bulunduğu 4. evinizi vurguluyor. Bu dönem, iç dünyanızı beslemenizi ve köklerinizi güçlendirmeniz çok önemli. Kendinizi güvende ve huzurlu hissedebileceğiniz rahat, destekleyici bir ortam yaratmaya odaklanın. Pazar günü, Mars'ın doğum haritanızda 8. evinizde doğrudan ilerlemesi, finansal konulara, paylaşılan kaynaklara ve dönüştürücü deneyimlere netlik ve ivme getiriyor. Bu hafta, derin duygusal büyüme ve güçlenmede gezinirken bir yuva duygusu geliştirmeniz mümkün. Dağılan beraberliğinizi iyileştirebilir ihtiyaç duyduğunuz yuva özlemini sevdiklerinizin desteği ile gerçekleştirebilirsiniz.

Satürn’ün Çocukları Oğlaklar

Satürn’ün Çocukları Oğlaklar

Salı günü Balık burcundaki Güneş doğum haritalarınızda 3. evinizi aydınlatarak iletişimi, öğrenmeyi ve iletişimle ilgili konuları gündemlerinize getiriyor. Düşüncelerinizi ifade etmek, anlamlı sohbetlere katılmak ve yeni fikirler keşfetmek için harika bir zaman. İster yazarak ister öğreterek ister sıradan sohbetler yaparak, sözcükleriniz ağırlık ve etki taşıyor bu sayede bozulan ilişkilerinizi yapılandırmanız saygınlığınızı da arttırmanız mümkün hale geliyor. Hafta sonuna doğru, Mars doğum haritalarınızda 7. evinizde doğrudan hareket ederek ortaklıklarınızı canlandırıyor, çatışmaları çözmenize ve iş birliklerinde ilerlemenize yardımcı oluyor. Bu hafta iletişim şeklinizi yenilenen ilişki dinamikleriyle harmanlayarak üretken diyalogları ve paylaşılan anlayışı doğru değerlendirmeye odaklanın. Aile içi meselelerde adil olmalısınız. Ve evinizin elektrik tesisatından kaynaklı sorunlara çok dikkat edin hafta boyunca.

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Uranüs’ün Çocukları Kovalar

Uranüs’ün Çocukları Kovalar

Güneş'in salı günü Balık burcuna geçişi, finans, kaynaklar ve öz değerinizin bulunduğu doğum haritalarınızda 2. evinize odaklanmanızı sağlar. Bu, maddi güvenliğinizi değerlendirmeniz, değerlerinizi yeniden yapılandırmanız ve finansal istikrarınızı artırmak için adımlar atmanız gereken bir zamandır. Gelir ve tasarruflarla ilgili akıllıca kararlar almak için sezgilerinizi kullanın. Pazar günü, Mars'ın 6. evinizde doğrudan ilerlemesi günlük rutinlerinizi ve iş hayatınızı canlandırır ve görevleri yenilenmiş bir canlılıkla ele almanıza yardımcı olur. Bu hafta, finansal hedeflerinizi sağlığınız ve üretkenliğinize yönelik proaktif bir yaklaşımla dengelemenizi teşvik eder. Ancak ikili ilişkilerde dikkatli davranın sakin kalmalı yanlış anlaşılmalardan büyük krizler çıkartmamalısınız.

Neptün’ün Çocukları Balıklar

Neptün’ün Çocukları Balıklar

Güneş doğum haritalarınızda salı günü 1. evinize girdiğinde, parlamaya hazır olun. Kişisel gelişime, kendini ifade etmeye ve önümüzdeki yıl için niyetler belirlemeye odaklanın. Bu, bireyselliğinizi kucaklamanız ve hayallerinizi güvenle takip etmeniz gereken bir dönemdir. Pazar günü, Mars 5. evinizde doğrudan hareket ederek hobiler, romantizm ve kişisel projeler için yaratıcı kıvılcımınızı ve coşkunuzu yeniden canlandırır. Bu hafta, benzersiz özünüzü kucaklamak ve tutku ve amaçla ilerlemekle ilgili harekete geçin. Özel yaşamınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız istediğini söyleyen istemediğini duyar kontrollü olmanız en yüce hayrınıza olacaktır. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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