17 – 23 Şubat Haftaya Genel Bakış

Tefekkür ve yenilenen ivme ile UYANIYORUZ!

Bu hafta gökyüzü, içsel keşif ve somut adımlar arasında denge kurmanızı isteyen enerjilerle dolu.

Salı günü, Güneş doğum haritalarınızda Balık burcunda seyrine başlıyor ve yaratıcılığa, şefkate ve duygusal bağlantıya ışık tutuyor. Güneş doğum haritalarınızda Balık geçişi ile hayata daha yumuşak, daha empatik bir yaklaşımı teşvik ederek hayallerinize uyum sağlamanız ve hayal gücünüzü beslemeniz için mükemmel bir zaman yaratıyor. Katı planlardan geri adım atıp ilhamın doğal olarak akmasına izin verme zamanı. Öngörülemeyen ve sınırları aşan enerji, yaratıcı projelere ve içsel derinliklere yönelmenize yardımcı olabilir.

Hafta kapanırken, Mars pazar günü doğum haritalarınızda Yengeç burcuna doğru seyrine geçiyor ve duygusal gerginlik ve durmuş ilerleme dönemini sonlandırıyor. Bu değişim, ev, aile ve duygusal refahla bağlantılı alanlara netlik ve eylem getiriyor. Bir zamanlar tereddütlerin sürdüğü yerde, artık güvenli bir temelin yeniden inşası ve beslenmesi için kararlı adımlar atmaya hazır olun. Mars'ın Yengeç burcundaki ilerleyişi, duygusal güvenliği ve aile içindeki rolleri güçlendirme fırsatı sunuyor. Bu değişimlerle birlikte hafta, sezgisel keşif ve elle tutulur eylem arasında bir denge istiyor. Duygularınıza saygı gösterin ve onların sizi anlamlı ilerlemeye yönlendirmesine izin verin. İçsel sezgilerinizi dinlemek, hayatınızdaki önemli kararları daha bilinçli ve duygusal olarak dengeli bir şekilde almanıza yardımcı olabilir.

Bu hafta boyunca, içsel keşiflerinizi destekleyecek ve duygusal sağlığınızı besleyecek faaliyetlere yönelmek faydalı olacaktır. Meditasyon, yaratıcı yazma, sanatla uğraşmak veya doğada zaman geçirmek gibi aktiviteler, Balık ve Yengeç enerjilerini en iyi şekilde değerlendirmeyi sağlayabilir.