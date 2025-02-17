17 – 23 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Belemnit, bağlı olduğunuz karmaları ve kordonları enerjik bir şekilde dönüştürüp şifalanmanıza yardımcı olacaktır. Takıntılar kaygılar psikolojik rahatsızlıklar (eski şartlanmalar vb.) diğerleri ise bizim tarafımızdan bilinmeden oraya konur. Neyi tutacağımıza ya da neyi çıkaracağımıza karar vermek bize kalmış. Belemnit de bu süreçte yardımcı olacaktır.

Belemnit fiziksel olarak sindirim sistemi yoluyla eliminasyon sürecine yardımcı olabilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu şeyin emilmesine ve ihtiyaç duyulmayan şeyin serbest bırakılmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda hafif bir detoks etkisi yaratır.

Belemnit ile tutarlı, kolay ve pürüzsüz bir akış vardır. Hayatın biraz kayalık ve inişli çıkışlı olduğunu düşünüyorsanız, nefes alacağınız ve merkezlenebileceğiniz güvenli bir alan bulmanıza yardımcı olması için ev yada iş yerinizde Belemnit kullanın.

Belemnit çok fiziksel, dünyaya dayalı bir hayatta kalma enerjisi taşır. Özellikle tıbbi bir olaydan sonra iyileşenlere dayanıklılık ve güç verir.

Sağlam bir temel oluşturan kaya görevi görebilir, yani yeni bir projeye başlıyorsanız, yeni bir deneyime adım atıyorsanız veya yeni bir maceraya yeni bir başlangıç yapıyorsanız, Belemnite'i yakınınızda tutmak isteyeceksiniz demektir. Karar verirken ve ileriye doğru adımlar atarken dengeli ve merkezde kalmanıza yardımcı olacaktır.

Belemnit, bağlı olduğunuz karmaları ve kordonları enerjik bir şekilde dönüştürüp şifalanmanıza yardımcı olacaktır. Takıntılar kaygılar psikolojik rahatsızlıklar (eski şartlanmalar vb), diğerleri ise bizim tarafımızdan bilinmeden oraya konur. Neyi tutacağımıza ya da neyi çıkaracağımıza karar vermek bize kalmış. Belemnit de bu süreçte yardımcı olacaktır.

Belemnit fiziksel olarak sindirim sistemi yoluyla eliminasyon sürecine yardımcı olabilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu şeyin emilmesine ve ihtiyaç duyulmayan şeyin serbest bırakılmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda hafif bir detokslayıcıdır.

Kabızlık şişkinlik veya bazı ilaçlar gibi bağırsak rahatsızlıklarından/sorunlarından muzdarip olanlar Belemnite ile çalışmaktan fayda görebilir.

Belemnitler (Fosilleşmiş Kalamar Dokunaçları) , aynı zamanda 'Yıldız Işıkları' ve 'Yıldırımlar' lakaplarınıda taşır.

Fiziksel, duygusal, zihinsel bütünleşme sağlar.