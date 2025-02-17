17 – 23 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali
17 – 23 Şubat 2025 haftasının yantrası Bagua ve kristali belemnit
Hint yantra koleksiyonundan bagua yantra
"Birden iki doğdu"
Büyük Yin Efsaneye göre, Büyük Yang bölündü ve Büyük Yin'i yarattı. İki kısa yang çizgisi olarak gösterilen bu çizgi, sıklıkla yanlış bir şekilde 'kırık' çizgi olarak anılır. Elektronların diğer elektronları nasıl çektiğini, kütlelerini nasıl artırdığını ve madde ve manyetizma ürettiğini gösterir. İki, tezahürü temsil eder. Moleküler düzeyde, madde parçalanma ve 'asil durum' olarak bilinen şeye ulaşmak için başka bir elemente dönüşme yeteneğine sahiptir. Yang değişimi temsil eder ve yin maddeyi temsil eder. Tüm madde formlarının değişme potansiyeli olduğundan, tüm yin'in yang yarattığını söyleriz. Artık Büyük Yang kendini böldüğüne ve yin'i yarattığına göre, onları daha da alt bölümlere ayırabilir ve Küçük Yang ve Küçük Yin yaratabiliriz. Bu, yin zirveye ulaştığında yang'ın doğduğunu ve tam tersinin de geçerli olduğunu gösterir. Sürekli bir dönüşümdür ve kozmikten mikroskobik seviyeye kadar her seviyede gerçekleşir.
Bu, yin zirveye ulaştığında yang'ın doğduğunu ve yang zirveye ulaştığında yin'in doğduğunu gösterir. Gece ve gündüze benzer şekilde, dünyanın bir yarısı aydınlıkta, diğer yarısı karanlıktadır; sürekli bir devrim. Bu dönüş veya evrim, kozmikten mikroskobik seviyeye kadar her seviyede gerçekleşir. Yin yangı n buluştuğu bagua yantra kişinin eril ve dişil enerjisini dengeleyen net kararlar almasına yardımcı olan ve başkalarının etkisi enerjisinden etkilenmeden kararlar almasına yardımcıdır. Yin yang bagua yantra yı kullananlar evren ile uyumlanır.
Belemnit
Belemniti aldığınızda mutlaka programlayın.
“Ben, ruhumun hayallerindeki yaşamı yaratacağım enerjiyi faaliyete geçirdim”
Bazen hayatınızda çatışmalar olduğunda, kendinizi kapatırsınız ve ne hissetmeniz veya ne yapmanız gerektiği hakkında hiçbir fikriniz olmaz. Bu taşın yanınızda olması, duygusal sorunlarınızla uğraşırken kalbinize ve zihninize güç ve sakinlik verecektir. Doğru aramayı ve en iyi kararları vermenizde size rehberlik edecektir. Ayrıca kalbinizde direnmenizi veya bir şey yapmanızı engelleyen korkuyu da ortadan kaldıracaktır. Devam etmeniz için size duygusal güç verecek ve işler planladığınız gibi olmadığında duygusal iyileşme sağlayacaktır. Bu taş aynı zamanda kişisel enerji alanınızda ve çevrenizde bulunabilecek negatif enerjileri de temizleyecektir. Kendini sevme ve öz bakım konusunda çok önemli bir adım olan kendi duygularınızı tanımanıza ve kabul etmenize yardımcı olacaktır.
Ayrıca Belemnit hakkında bilmeniz gereken bir şey varsa o da onun beden, kalp, zihin ve ruh açısından harika bir şifacı olduğudur. Kişisel yaşamınızda zor bir dönem yaşadığınızda veya bir kaybın, kalp kırıklığının veya başarısız bir ilişkinin etkileriyle başa çıkmaya çalıştığınızda harika bir yardımcı taştır. Bu taşın duygusal şifa enerjileri, acınızın varlığını inkar etmek veya ondan kaçmak ve kendi kendine geçmesini ummak yerine, acınızı kabul etmenizi ve onunla yüzleşmenizi teşvik edecektir. Size hayatın darbeleriyle güvenle ve cesurca başa çıkma gücü verecektir.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
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