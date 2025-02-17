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17 – 23 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 17 – 23 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 08:31

17 – 23 Şubat 2025 haftasının yantrası Bagua ve kristali belemnit

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Hint yantra koleksiyonundan bagua yantra

Hint yantra koleksiyonundan bagua yantra

Tai Chi sembolüne dayanan trigramlar, doğal dengenin evrensel bir sembolüdür ve Çin felsefesinin, I Ching ve Feng Shui'nin temellerini oluşturmuştur. İlk olarak MÖ 3300'de Fu Xi tarafından keşfedilen bu kadim semboller, büyük bir bilgelik ve inanılmaz derecede gelişmiş bilgi içerir. Ayrı ayrı bize hayatı etkileyen önemli olguları öğretiyorlar; toplu olarak doğanın nasıl işlediğini anlatıyorlar ve doğal olarak dengeli bir hayatın nasıl yaşanacağını gösteriyorlar. Evrenin oluşumuna ve yaşamın başlangıcına atıfta bulunarak, bu 'bir'i doğal haliyle elektrik veya elektron akışı olarak düşünebiliriz. Bir, Büyük Yang adı verilen tek bir düz çizgiyle temsil edilir.

"Birden iki doğdu"

Büyük Yin Efsaneye göre, Büyük Yang bölündü ve Büyük Yin'i yarattı. İki kısa yang çizgisi olarak gösterilen bu çizgi, sıklıkla yanlış bir şekilde 'kırık' çizgi olarak anılır. Elektronların diğer elektronları nasıl çektiğini, kütlelerini nasıl artırdığını ve madde ve manyetizma ürettiğini gösterir. İki, tezahürü temsil eder. Moleküler düzeyde, madde parçalanma ve 'asil durum' olarak bilinen şeye ulaşmak için başka bir elemente dönüşme yeteneğine sahiptir. Yang değişimi temsil eder ve yin maddeyi temsil eder. Tüm madde formlarının değişme potansiyeli olduğundan, tüm yin'in yang yarattığını söyleriz. Artık Büyük Yang kendini böldüğüne ve yin'i yarattığına göre, onları daha da alt bölümlere ayırabilir ve Küçük Yang ve Küçük Yin yaratabiliriz. Bu, yin zirveye ulaştığında yang'ın doğduğunu ve tam tersinin de geçerli olduğunu gösterir. Sürekli bir dönüşümdür ve kozmikten mikroskobik seviyeye kadar her seviyede gerçekleşir.

Bu, yin zirveye ulaştığında yang'ın doğduğunu ve yang zirveye ulaştığında yin'in doğduğunu gösterir. Gece ve gündüze benzer şekilde, dünyanın bir yarısı aydınlıkta, diğer yarısı karanlıktadır; sürekli bir devrim. Bu dönüş veya evrim, kozmikten mikroskobik seviyeye kadar her seviyede gerçekleşir. Yin yangı n buluştuğu bagua yantra kişinin eril ve dişil enerjisini dengeleyen net kararlar almasına yardımcı olan ve başkalarının etkisi enerjisinden etkilenmeden kararlar almasına yardımcıdır. Yin yang bagua yantra yı kullananlar evren ile uyumlanır.

Belemnit

Belemnit

Belemnit, bağlı olduğunuz karmaları ve kordonları enerjik bir şekilde dönüştürüp şifalanmanıza yardımcı olacaktır. Takıntılar kaygılar psikolojik rahatsızlıklar (eski şartlanmalar vb.) diğerleri ise bizim tarafımızdan bilinmeden oraya konur. Neyi tutacağımıza ya da neyi çıkaracağımıza karar vermek bize kalmış. Belemnit de bu süreçte yardımcı olacaktır.

Belemnit fiziksel olarak sindirim sistemi yoluyla eliminasyon sürecine yardımcı olabilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu şeyin emilmesine ve ihtiyaç duyulmayan şeyin serbest bırakılmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda hafif bir detoks etkisi yaratır.

Belemnit ile tutarlı, kolay ve pürüzsüz bir akış vardır. Hayatın biraz kayalık ve inişli çıkışlı olduğunu düşünüyorsanız, nefes alacağınız ve merkezlenebileceğiniz güvenli bir alan bulmanıza yardımcı olması için ev yada iş yerinizde Belemnit kullanın.

Belemnit çok fiziksel, dünyaya dayalı bir hayatta kalma enerjisi taşır. Özellikle tıbbi bir olaydan sonra iyileşenlere dayanıklılık ve güç verir.

Sağlam bir temel oluşturan kaya görevi görebilir, yani yeni bir projeye başlıyorsanız, yeni bir deneyime adım atıyorsanız veya yeni bir maceraya yeni bir başlangıç yapıyorsanız, Belemnite'i yakınınızda tutmak isteyeceksiniz demektir. Karar verirken ve ileriye doğru adımlar atarken dengeli ve merkezde kalmanıza yardımcı olacaktır.

Belemnit, bağlı olduğunuz karmaları ve kordonları enerjik bir şekilde dönüştürüp şifalanmanıza yardımcı olacaktır. Takıntılar kaygılar psikolojik rahatsızlıklar (eski şartlanmalar vb), diğerleri ise bizim tarafımızdan bilinmeden oraya konur. Neyi tutacağımıza ya da neyi çıkaracağımıza karar vermek bize kalmış. Belemnit de bu süreçte yardımcı olacaktır.

Belemnit fiziksel olarak sindirim sistemi yoluyla eliminasyon sürecine yardımcı olabilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu şeyin emilmesine ve ihtiyaç duyulmayan şeyin serbest bırakılmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda hafif bir detokslayıcıdır.

Kabızlık şişkinlik veya bazı ilaçlar gibi bağırsak rahatsızlıklarından/sorunlarından muzdarip olanlar Belemnite ile çalışmaktan fayda görebilir.

Belemnitler (Fosilleşmiş Kalamar Dokunaçları) , aynı zamanda 'Yıldız Işıkları' ve 'Yıldırımlar' lakaplarınıda taşır.

Fiziksel, duygusal, zihinsel bütünleşme sağlar.

Belemniti aldığınızda mutlaka programlayın.

“Ben, ruhumun hayallerindeki yaşamı yaratacağım enerjiyi faaliyete geçirdim”

Bazen hayatınızda çatışmalar olduğunda, kendinizi kapatırsınız ve ne hissetmeniz veya ne yapmanız gerektiği hakkında hiçbir fikriniz olmaz. Bu taşın yanınızda olması, duygusal sorunlarınızla uğraşırken kalbinize ve zihninize güç ve sakinlik verecektir. Doğru aramayı ve en iyi kararları vermenizde size rehberlik edecektir. Ayrıca kalbinizde direnmenizi veya bir şey yapmanızı engelleyen korkuyu da ortadan kaldıracaktır. Devam etmeniz için size duygusal güç verecek ve işler planladığınız gibi olmadığında duygusal iyileşme sağlayacaktır. Bu taş aynı zamanda kişisel enerji alanınızda ve çevrenizde bulunabilecek negatif enerjileri de temizleyecektir. Kendini sevme ve öz bakım konusunda çok önemli bir adım olan kendi duygularınızı tanımanıza ve kabul etmenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca Belemnit hakkında bilmeniz gereken bir şey varsa o da onun beden, kalp, zihin ve ruh açısından harika bir şifacı olduğudur. Kişisel yaşamınızda zor bir dönem yaşadığınızda veya bir kaybın, kalp kırıklığının veya başarısız bir ilişkinin etkileriyle başa çıkmaya çalıştığınızda harika bir yardımcı taştır. Bu taşın duygusal şifa enerjileri, acınızın varlığını inkar etmek veya ondan kaçmak ve kendi kendine geçmesini ummak yerine, acınızı kabul etmenizi ve onunla yüzleşmenizi teşvik edecektir. Size hayatın darbeleriyle güvenle ve cesurca başa çıkma gücü verecektir.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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