16 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün hassas duygularla yoğun bir toplumsal duyarlılık içindesin. Empati yapmaya çokça yatkın olduğun gün boyunca sevdiklerinin isteklerini ön planda tutmayı tercih edebilirsin. Tam da bu noktada ailene, çocuklarına ya da partnerine destek olmak sana kendini güçlü hissettirecek. Belki de bugün sevdiğin birine sürpriz yapmak ya da gönüllü bir projeye katılmak istersin. Kendi isteklerini geri plana atmadan, başkalarının mutluluğuna katkıda bulunmak, sana derin duygular yaşatacak. Böylece ruhsal anlamda önemli bir tatmin sağlayacaksın.

Gelelim iş yaşamına! Profesyonel hayatında ise önceliğin başarı olacak. Hak ettiğin başarıyı elde etmek için yorulmayı düşünmeden işe odaklanabilirsin. Fakat bir anda üstlendiğin bazı sorumluluklardan pişman olabilirsin. Acele kararlar verme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...