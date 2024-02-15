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16 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 19:01

Zihininizi kurcalayan Venüs yüzünden yakın çevrenizi güven testine tabi tutabilirsiniz! Peki, 16 Şubat Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün partnerinle ortak ilgi alanları keşfetmek isteği seni yönetebilir! İlişkilerde ve iş yaşamında güveni ön planda tutabilirsin. Venüs'ün kulağına fısıldadığı kuruntular seni tedirgin edebilir. Bu yüzden özellikle finansal konularda söylenen her söze dikkat etmelisin. Güvenilir bir ortaklık kurduğuna emin olmak için küçük entrikalar peşinde olabilirsin. Karşı tarafı test etmek amaçlı yapılan sorgular ve hassas planlarda doğruluktan şaşmalısın. 

İki taraf için de güvenilirlik temeline dayanan ilişkilerde dikkatli olmakta fayda var! Bu arada partnerinle baş başa vakit geçirmek için ikinizi de mutlu edecek bir organizasyon planlamaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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