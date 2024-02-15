16 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün partnerinle ortak ilgi alanları keşfetmek isteği seni yönetebilir! İlişkilerde ve iş yaşamında güveni ön planda tutabilirsin. Venüs'ün kulağına fısıldadığı kuruntular seni tedirgin edebilir. Bu yüzden özellikle finansal konularda söylenen her söze dikkat etmelisin. Güvenilir bir ortaklık kurduğuna emin olmak için küçük entrikalar peşinde olabilirsin. Karşı tarafı test etmek amaçlı yapılan sorgular ve hassas planlarda doğruluktan şaşmalısın.

İki taraf için de güvenilirlik temeline dayanan ilişkilerde dikkatli olmakta fayda var! Bu arada partnerinle baş başa vakit geçirmek için ikinizi de mutlu edecek bir organizasyon planlamaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...